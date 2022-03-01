高雄人享95折！「添好運」進駐SKM Park　滿額送炒飯

來自香港、和億生活集團旗下的港式餐廳「添好運」，將於3月6日起於高雄SKM Park試營運、3月11日正式開幕，乃是高雄繼漢神巨蛋店後的第2間門市。為慶祝新店開幕，試營運期間出示高雄人相關證件，就可享95折優惠，另外活動期間消費滿額，再贈價值168元的「XO醬臘味炒飯兌換券」。

「添好運高雄SKM Park店」位於商場主題餐廳大道東3樓，坪數73坪，規劃95個席位。考量商場家庭客居多，多採4～6人半包廂設置，提供民眾聚會相對較私密的用餐空間。店裝採第5代全新規格再升級，由外延伸至店內的祝福「文字牆」帶給民眾好運祝福；店內並設置從香港旺角街景到各國家城市的添好運地標，並規劃專屬VIP包廂可預約的「好運私廚港點」服務（正式開幕後始接受預約）。