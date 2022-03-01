聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄人享95折！「添好運」進駐SKM Park 滿額送炒飯
來自香港、和億生活集團旗下的港式餐廳「添好運」，將於3月6日起於高雄SKM Park試營運、3月11日正式開幕，乃是高雄繼漢神巨蛋店後的第2間門市。為慶祝新店開幕，試營運期間出示高雄人相關證件，就可享95折優惠，另外活動期間消費滿額，再贈價值168元的「XO醬臘味炒飯兌換券」。
「添好運高雄SKM Park店」位於商場主題餐廳大道東3樓，坪數73坪，規劃95個席位。考量商場家庭客居多，多採4～6人半包廂設置，提供民眾聚會相對較私密的用餐空間。店裝採第5代全新規格再升級，由外延伸至店內的祝福「文字牆」帶給民眾好運祝福；店內並設置從香港旺角街景到各國家城市的添好運地標，並規劃專屬VIP包廂可預約的「好運私廚港點」服務（正式開幕後始接受預約）。
為了提供高雄民眾滿滿好運，添好運「高雄SKM Park店」與「漢神巨蛋店」，舉辦「高雄人站出來」活動，自3月6日起至3月31日來店用餐，出示高雄人相關證件即可享95折優惠。另外高雄SKM Park店為慶祝開幕，活動期間消費滿500元，就贈送「XO醬臘味炒飯兌換券」1張，價值168元，限量1,000份。限定品項「相思朵朵」，原價158元，加價優惠價138元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言