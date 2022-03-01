羅芙奧3月「黑白」拍！草間彌生、奈良美智今起競標

羅芙奧藝術集團2022年全新企劃ALL IN : BID ONE，於每月1日準時開拍進行為期10天的線上拍賣。今（3月1日）起展開的「黑與白的漣漪 - The Black & White Effect」專場於羅芙奧拍賣平台進行，以黑白色調作品為題材，收集了奈良美智、草間彌生、丹尼爾阿爾軒（Daniel Arsham）等當代藝術家的黑白作品，交織出迷人的簡約和諧。

拍場第一件作品「Book思議島（Incredible Island）」來自本土藝術家阿咧在「宇宙常遇」個展中的首批水墨創作，以1,500美元起拍。已過不惑之年的他重新拾起水墨，將整座山景放入盆中，透過運筆速度及線條輕重的幻化無窮之間製造出藝術家筆尖「行到水窮處，坐看雲起時」的暢然。奈良美智繪於筆記上的作品「Untitled無題」以7,000美元起拍。不加修飾的塗鴉是日本新普普之父奈良美智創作過程中重要的事，「黑」與「白」勾勒出女孩的輪廓，也乘載了「滿」與「空」的關聯，。