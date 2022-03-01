大改裝、變時髦！M.A.D Gallery杜拜店整修完成新亮相

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以「巨大透鏡」、「玻璃圓盅」與「Mid-Century」為三大設計主軸的全新M.A.D Gallery首先於杜拜空間中展示，並由瑞士日內瓦的設計公司Voltige Design & Architecture操刀。圖 / M.A.D Gallery提供
以「巨大透鏡」、「玻璃圓盅」與「Mid-Century」為三大設計主軸的全新M.A.D Gallery首先於杜拜空間中展示，並由瑞士日內瓦的設計公司Voltige Design & Architecture操刀。圖 / M.A.D Gallery提供

滾石不生苔，只要有所變動，總能為生命帶來變化。從獨立製表品牌MB&F延伸而來的M.A.D. Gallery曾在2011年於日內瓦開幕，十年後的今日，品牌決心為這個藝術概念的展覽空間注入新活水，除了大刀闊斧為空間換上全新語彙，更帶來被稱為MB&F Lab的全新零售樣態可能。

M.A.D Gallery中文名稱為「瘋狂藝廊」，緣起於MB&F創辦人Maximilian Büsser熱愛各種以機械為表現形式的藝術品，於是開設了一處非典型的裝飾藝術品收藏空間。過去十年來，除了成功在台北展店，並在全世界不同城市包含杜拜、香港設有據點。

以「巨大透鏡」、「玻璃圓盅」與「Mid-Century」為三大設計主軸的全新M.A.D Gallery首先於杜拜空間中展示，並由日內瓦的設計公司Voltige Design & Architecture操刀。「巨大透鏡」能將世界以顛倒的鏡像呈現，猶如帶來跳脫日常的奇想可能；透明的玻璃圓盅則則讓人聯想到精緻、珍奇的珠寶，又或是經典科幻電影中的太空場景；而最後Mid-Century的設計傢俱，則讓一些漂浮、奇想、前衛的念想，賦予了安定、沈穩與質感，Maximilian Büsser並表示，這些傢俱是「我想在自己家中擺設的物品」。

於此同時，MB&F也帶來全新的「MB&F Lab」店中店型態，並預計將首先於曼谷呈現，而台北的M.A.D Gallery則預計將在2023年相繼更新內裝，更多詳情與藝品，則可親洽：台北市大安區敦化南路一段232巷2號，電話則為02-2775-2768。

屬於Mid-Century設計風的傢俱，是創辦人Maximilian Büsser自己也會想在家中使用的雋永風格。圖 / M.A.D Gallery提供
屬於Mid-Century設計風的傢俱，是創辦人Maximilian Büsser自己也會想在家中使用的雋永風格。圖 / M.A.D Gallery提供
2011年，MB&F的M.A.D. Gallery在日內瓦舊城中心登場，並陸續在台北、杜拜、香港展店，今年並邀請設計公司全新改裝、煥然一新。圖 / M.A.D Gallery提供
2011年，MB&F的M.A.D. Gallery在日內瓦舊城中心登場，並陸續在台北、杜拜、香港展店，今年並邀請設計公司全新改裝、煥然一新。圖 / M.A.D Gallery提供
多數的展示櫃都是配有四枚支架的方形玻璃盒，但圓頂的展示櫃則帶來了太空科幻，以致精緻珠寶的美妙聯想。圖 / M.A.D Gallery提供
多數的展示櫃都是配有四枚支架的方形玻璃盒，但圓頂的展示櫃則帶來了太空科幻，以致精緻珠寶的美妙聯想。圖 / M.A.D Gallery提供
空間巨大的藍色透鏡， 將世界與鏡象顛倒，成為獨立而奇妙的另一件裝置藝術。圖 / M.A.D Gallery提供
空間巨大的藍色透鏡， 將世界與鏡象顛倒，成為獨立而奇妙的另一件裝置藝術。圖 / M.A.D Gallery提供

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