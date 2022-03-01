大改裝、變時髦！M.A.D Gallery杜拜店整修完成新亮相

滾石不生苔，只要有所變動，總能為生命帶來變化。從獨立製表品牌MB&F延伸而來的M.A.D. Gallery曾在2011年於日內瓦開幕，十年後的今日，品牌決心為這個藝術概念的展覽空間注入新活水，除了大刀闊斧為空間換上全新語彙，更帶來被稱為MB&F Lab的全新零售樣態可能。

M.A.D Gallery中文名稱為「瘋狂藝廊」，緣起於MB&F創辦人Maximilian Büsser熱愛各種以機械為表現形式的藝術品，於是開設了一處非典型的裝飾藝術品收藏空間。過去十年來，除了成功在台北展店，並在全世界不同城市包含杜拜、香港設有據點。

以「巨大透鏡」、「玻璃圓盅」與「Mid-Century」為三大設計主軸的全新M.A.D Gallery首先於杜拜空間中展示，並由日內瓦的設計公司Voltige Design & Architecture操刀。「巨大透鏡」能將世界以顛倒的鏡像呈現，猶如帶來跳脫日常的奇想可能；透明的玻璃圓盅則則讓人聯想到精緻、珍奇的珠寶，又或是經典科幻電影中的太空場景；而最後Mid-Century的設計傢俱，則讓一些漂浮、奇想、前衛的念想，賦予了安定、沈穩與質感，Maximilian Büsser並表示，這些傢俱是「我想在自己家中擺設的物品」。