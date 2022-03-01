前澤友作將拍賣巴斯奇亞曠世鉅作 亞洲唯一3月底登台北

全球最高調的富豪之一前澤友作，除了搶著當馬斯克Space X太空計劃的首位客人，也是最瘋狂的收藏家。他在2016年時在佳士得（Christie’s）以5730萬美元高價買下美國藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年的一幅「無題」（Untitled），緊接著2017年則以1億1,050萬美元天價買下藝術家1982年的另一幅「無題」（Untitled），並自己公開與這幅流著紅色黃色液體的黑色骷髏頭畫作合照，創下藝術家的世界紀錄。

如今，這位高調大膽的收藏家宣布將與富藝斯（Phillips）合作，將於5月18日舉行的「二十世紀及當代藝術」紐約晚間拍賣拍賣她在2016年時購入的這幅1982年的5公尺大巨幅畫作「無題」，估價約7千萬美元起。富藝斯也將接受虛擬貨幣（以太幣或比特幣）作為此作的付款方式選項。拍賣行也宣布，此鉅作在富藝斯倫敦伯克利廣場總部量漲後將展開拍前巡展，亞洲區唯一預展將於3月31日至4月3日登陸台北。

「能在過去6年珍藏這件巴斯奇亞的傑作「無題」，我感到無比榮幸並擁有許多美好的回憶。我相信藝術收藏應該是不斷地發展和演變，也相信分享收藏能讓藝術成為更多人生活的一部分。」前澤友作表示，「未來我將持續擴充我的收藏並走向多樣化，同時也在籌備建立私人美術館來展出我的珍藏，我非常期待能在不久的將來與大家分享。」