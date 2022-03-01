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必勝客「18款大比薩」199起！隱藏版比薩限51間開賣

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
海陸饗宴比薩，大比薩850元、小比薩600元。圖／必勝客提供
海陸饗宴比薩，大比薩850元、小比薩600元。圖／必勝客提供

連鎖比薩「必勝客」以6盎司厚切牛排、牛肉丸、大干貝等元素，自即日起推出2款隱藏版「海陸饗宴比薩」、「鐵板雙牛比薩」，僅限全台51間必勝客限時供應。另外自即日起至3月31日期間，也推出「超值必勝嗑」，18款大比薩最低199元起。

除了創意獵奇口味之外，必勝客本次集結消費者喜愛的食材，推出2款限時隱藏版比薩，而且均適用外帶買大送大、外送買大送小優惠。「海陸饗宴比薩」包含有6盎司的厚切牛排、彈牙大干貝作為主角，還搭配甜中帶鹹的經典美式BBQ燒烤醬作為基底，帶來海陸雙重享受，大比薩850元、小比薩600元。「鐵板雙牛比薩」則以特調黑胡椒牛柳搭配鮮嫩牛肉丸，再搭配蘑菇、菠菜、莫札瑞拉起司，帶來濃郁的牛肉滋味，大比薩690元、小比薩460元，並有個人比薩，每個120元。

必勝客自即日起至3月31日推出「超值必勝嗑」方案，週一至週四期間，至全台門市外帶指定18種口味大比薩，均可享限時優惠，最低199元起，包括星級白醬海鮮、熱帶鳳梨鮮蝦等口味均可適用，讓民眾輕鬆吃好料。（期間限定、隱藏版口味除外）

鐵板雙牛比薩，大比薩690元、小比薩460元，圖／必勝客提供
鐵板雙牛比薩，大比薩690元、小比薩460元，圖／必勝客提供

必勝客 海鮮

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