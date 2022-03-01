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全聯「全支付」取得電子支付執照 目標Q2正式上線

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯「全支付」獲金管會核准取得專營電子支付機構營業執照，正式進軍電子支付市場，預計於Q2前開業。圖／全聯福利中心提供
全聯「全支付」獲金管會核准取得專營電子支付機構營業執照，正式進軍電子支付市場，預計於Q2前開業。圖／全聯福利中心提供

由全聯百分之百投資的「全支付」，3月1日獲金管會核准取得專營電子支付機構營業執照，正式進軍電子支付市場，預計於Q2前開業。

全聯PX Pay推出近3年，下載數破千萬，月活躍達450萬，未來「全支付」持續提供在全聯消費的金流支付服務外，取得專營電子支付機構營業執照後，PX Pay即將升級，未來在全聯只需要「嗶」一聲，支付、累點、發票（手機條碼載具）、會員整合一次完成；同時PX Pay會員可在原有App內即可完成「全支付」會員註冊，支付場景正式跨出全聯，於所有合作店家都可使用全支付，享有更多元、方便、快速的消費體驗。

未來，全支付除了提供支付、儲值、轉帳、金流整合等服務外，未來將新增更多元及生活化服務功能於全支付App內，以快速因應市場需求及變化，屆時將同步以獨立的App及全新的品牌形象登場，拓展有別於PX Pay的年輕目標族群。全聯表示，除全聯上千門市外，全支付第一階段可使用範圍將涵蓋連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等。另外，也將積極拓展跨業合作，提供創新的金融性服務。

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