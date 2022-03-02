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以衣製衣新科技 賦予舊衣服新的生命
近年來，台灣興起一股快時尚的風潮，緊抓著流行趨勢又相對便宜的成衣成為市場主流，消費者看到喜歡的衣服就買，穿膩、過季了就丟，大眾不再追求高質量、耐耗損的衣著，據調查，過去一年台灣的舊衣回收量超過7萬噸，平均每分鐘丟棄438件衣服，且這些數字正在逐年攀升，這些廢棄衣物無法作為燃燒能源使用，也很難被環境自然降解，氾濫的消費行為除了帶給社會負面的影響外，廢棄物的污染也逐漸成為新的地球殺手，在追求選擇權多樣化的快時尚背後，是一場對環境及生態的浩劫。
來自台灣的新創團隊T8K，注意到了這些「時尚垃圾」，為了給後代創造更美好的環境，決定用創新的舊料回收與再製纖維技術，來達到永續時尚的目標。這次T8K推出的地球減塑輕鋒衣使用的是使用先進技術，使聚酯纖維能透過解聚去色除雜質再聚和的方式，將舊衣變成可再製的材料，減少製造衣服時對石油的依賴，同時解決舊衣物的處理問題，以衣製衣，以全新的循環生產概念來減輕地球負擔，真正地實現永續時尚。
減塑從源頭做起，別讓你身上的美麗，變成地球的負擔！T8K地球減塑輕鋒衣於3月2日在嘖嘖平台上線募資，超早鳥享46折超值優惠，讓我們在享受時尚的同時也為地球盡一份心力！詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。
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