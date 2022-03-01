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SAG Awards紅毯最美的5條項鍊！仙女艾兒芬妮帥又俏皮

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶珠寶亮相SAG Awards頒獎典禮。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶珠寶亮相SAG Awards頒獎典禮。圖／梵克雅寶提供

第28屆 SAG Awards美國演員工會獎頒獎典禮紅毯剛於美國加州舉行，許多女星都選擇了以華麗的項鍊擔綱作為這次紅毯造型的視覺主角。以「凱薩琳大帝」的演出入圍喜劇傑出女演員的好萊塢女星艾拉芬妮（Elle Fanning），一身帥氣優雅的褲裝現身，襯衫領口綁上復古風的絲緞蝴蝶結，她更是巧妙地將一條卡地亞（CARTIER）的摩根石項鍊藏在下面，從蝴蝶結下方露出可愛的粉紅色水滴型主石，除了仙氣也顯出她的俏皮活潑，是今年紅毯最受好評的穿搭之一。

同樣以大克拉寶石吸睛的，還有好萊塢知名女星瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon），她身穿一席黑色的Schiaparelli高級訂製服配天藍色緞帶腰帶，是胸線以蜿蜒曲線裝飾的平口洋裝變化版，胸前配搭了一款卡地亞的高級訂製珠寶項鍊，建築幾何風格的鑲鑽鍊結垂墜一顆至少6克拉以上的祖母綠形切割主鑽，璀璨奪目，配上同系列的耳環和藍綠色調的鑽戒，深受各界媒體好評。

同樣是黑色禮服的美國小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez），大U型挖空的胸腺也很適合配戴吸睛的項鍊，這次她也不負眾望地選擇了以魅惑靈蛇聞名的寶格麗（BVLGARI），走設計路線的高級珠寶蛇形頸鍊，纏繞3圈的蛇身柔軟服貼，簡約之中顯露貴氣的性感。

憑借英國劇情片「貝爾法斯特」入圍電影類最佳女配角獎的愛爾蘭製片人、演員暨前時裝超模凱特瑞納巴爾夫（Caitriona Balfe）一身鮮紅的身V禮服令人驚艷，配戴梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）黃K金鑲鑽的À Cheval可轉換式項鍊，V型線條與胸線剪裁形成巧妙又迷人的視覺效果，令人目不轉睛。

入圍三項大獎的「Gucci：豪門謀殺案」女主角女神卡卡（Lady Gaga），以露肩開胸的大膽禮服和超強氣場再度強勢搶盡風采，雖然她的服裝走極簡路線，配搭的Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶作品，則是來自品牌傳奇設計師Jean Schlumberger所設計的18K金與鉑金鑲嵌鑽石花卉與葉形項鍊，繁複的新藝術風格和大自然意象，則為整體造型創造話題、增添復古氛圍。

女神卡卡配戴Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶Schlumberger 18K金與鉑金鑲嵌鑽石花卉與葉形項鍊出席SAG Awards美國演員工會獎頒獎典禮。圖／摘自IG @sagawards
女神卡卡配戴Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶Schlumberger 18K金與鉑金鑲嵌鑽石花卉與葉形項鍊出席SAG Awards美國演員工會獎頒獎典禮。圖／摘自IG @sagawards
女星瑞絲薇斯朋配戴的卡地亞頂級珠寶鑽石項鍊。圖／摘自IG @petraflannery
女星瑞絲薇斯朋配戴的卡地亞頂級珠寶鑽石項鍊。圖／摘自IG @petraflannery
第28屆美國演員工會頒獎典禮上許多女星以別緻的高級珠寶項鍊現身紅毯。圖／摘自IG
第28屆美國演員工會頒獎典禮上許多女星以別緻的高級珠寶項鍊現身紅毯。圖／摘自IG
女星艾兒芬妮配戴卡地亞頂級珠寶摩根石項鍊出席SAG Awards美國演員工會獎頒獎典禮。圖／摘自IG @ellefanning
女星艾兒芬妮配戴卡地亞頂級珠寶摩根石項鍊出席SAG Awards美國演員工會獎頒獎典禮。圖／摘自IG @ellefanning
女神卡卡配戴的Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列Schlumberger 18K金與鉑金鑲嵌鑽石花卉與葉形項鍊。圖／Tiffany & Co.提供
女神卡卡配戴的Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列Schlumberger 18K金與鉑金鑲嵌鑽石花卉與葉形項鍊。圖／Tiffany & Co.提供
瑞絲薇斯朋配戴的卡地亞高級珠寶系列戒指，白K金鑲嵌祖母綠、藍玉髓、縞瑪瑙、綠松石、鑽石。圖／卡地亞提供
瑞絲薇斯朋配戴的卡地亞高級珠寶系列戒指，白K金鑲嵌祖母綠、藍玉髓、縞瑪瑙、綠松石、鑽石。圖／卡地亞提供
瑞絲薇斯朋配戴的頂級珠寶系列耳環，鉑金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
瑞絲薇斯朋配戴的頂級珠寶系列耳環，鉑金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
凱特瑞納巴爾夫配戴的梵克雅寶À Cheval可轉換式項鍊，黃K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴的梵克雅寶À Cheval可轉換式項鍊，黃K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
女星賽琳娜配戴寶格麗Serpenti項鍊出席SAG Awards美國演員工會獎頒獎典禮。圖／摘自IG @jc.babin
女星賽琳娜配戴寶格麗Serpenti項鍊出席SAG Awards美國演員工會獎頒獎典禮。圖／摘自IG @jc.babin
女星瑞絲薇斯朋配戴卡地亞頂級珠寶鑽石項鍊出席SAG Awards美國演員工會獎頒獎典禮。圖／摘自IG @reesewitherspoon
女星瑞絲薇斯朋配戴卡地亞頂級珠寶鑽石項鍊出席SAG Awards美國演員工會獎頒獎典禮。圖／摘自IG @reesewitherspoon
艾兒芬妮配戴的卡地亞頂級珠寶系列項鍊，白K金鑲嵌摩根石、褐色鑽石、鑽石。圖／卡地亞提供
艾兒芬妮配戴的卡地亞頂級珠寶系列項鍊，白K金鑲嵌摩根石、褐色鑽石、鑽石。圖／卡地亞提供
瑞絲薇斯朋配戴的頂級珠寶系列項鍊，鉑金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
瑞絲薇斯朋配戴的頂級珠寶系列項鍊，鉑金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
凱特瑞納巴爾夫配戴的梵克雅寶Plumes d'Icare戒指，鑲嵌重約1.16克拉明亮花式切割艷彩黃鑽（Fancy Vivid Yellow diamond）、黃鑽及鑽石。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴的梵克雅寶Plumes d'Icare戒指，鑲嵌重約1.16克拉明亮花式切割艷彩黃鑽（Fancy Vivid Yellow diamond）、黃鑽及鑽石。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴的梵克雅寶À Cheval手鍊，鉑金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴的梵克雅寶À Cheval手鍊，鉑金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
女星艾兒芬妮配戴卡地亞頂級珠寶摩根石項鍊出席SAG Awards美國演員工會獎頒獎典禮。圖／摘自IG @ellefanning
女星艾兒芬妮配戴卡地亞頂級珠寶摩根石項鍊出席SAG Awards美國演員工會獎頒獎典禮。圖／摘自IG @ellefanning

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