SAG Awards紅毯最美的5條項鍊！仙女艾兒芬妮帥又俏皮

第28屆 SAG Awards美國演員工會獎頒獎典禮紅毯剛於美國加州舉行，許多女星都選擇了以華麗的項鍊擔綱作為這次紅毯造型的視覺主角。以「凱薩琳大帝」的演出入圍喜劇傑出女演員的好萊塢女星艾拉芬妮（Elle Fanning），一身帥氣優雅的褲裝現身，襯衫領口綁上復古風的絲緞蝴蝶結，她更是巧妙地將一條卡地亞（CARTIER）的摩根石項鍊藏在下面，從蝴蝶結下方露出可愛的粉紅色水滴型主石，除了仙氣也顯出她的俏皮活潑，是今年紅毯最受好評的穿搭之一。

同樣以大克拉寶石吸睛的，還有好萊塢知名女星瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon），她身穿一席黑色的Schiaparelli高級訂製服配天藍色緞帶腰帶，是胸線以蜿蜒曲線裝飾的平口洋裝變化版，胸前配搭了一款卡地亞的高級訂製珠寶項鍊，建築幾何風格的鑲鑽鍊結垂墜一顆至少6克拉以上的祖母綠形切割主鑽，璀璨奪目，配上同系列的耳環和藍綠色調的鑽戒，深受各界媒體好評。

同樣是黑色禮服的美國小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez），大U型挖空的胸腺也很適合配戴吸睛的項鍊，這次她也不負眾望地選擇了以魅惑靈蛇聞名的寶格麗（BVLGARI），走設計路線的高級珠寶蛇形頸鍊，纏繞3圈的蛇身柔軟服貼，簡約之中顯露貴氣的性感。

憑借英國劇情片「貝爾法斯特」入圍電影類最佳女配角獎的愛爾蘭製片人、演員暨前時裝超模凱特瑞納巴爾夫（Caitriona Balfe）一身鮮紅的身V禮服令人驚艷，配戴梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）黃K金鑲鑽的À Cheval可轉換式項鍊，V型線條與胸線剪裁形成巧妙又迷人的視覺效果，令人目不轉睛。