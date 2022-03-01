小橘盒裝吸油面紙超可愛 愛馬仕全新底妝系列登場！
春天來臨，不只服裝要換季，彩妝品也要跟著汰舊換新。愛馬仕繼之前推出2022春夏限量版的唇膏新色之後，緊接著又打造了全新的Hermès Plein Air底妝系列，主打自然美肌，讓大家在炎熱的季節，也可以維持清新透亮動人的妝感，全系列近日已正式開賣。
這次Hermès Plein Air底妝系列，共有4大種類商品，分別為隔離霜、蜜粉餅、吸油面紙和蜜粉刷。主要訴求不是「遮蓋瑕疵」，而是讓肌膚呼吸。天然無瑕隔離霜是純礦物性特質，並提供SPF 30 / PA+++ 防曬保護，主打8小時不脫妝，另含玻尿酸複合配方等成分，上妝同時保養。搭配由愛馬仕專屬調香師Christine Nagel調配的新穎配方，聞得到綠茶香調中釋放出再生山金車和檀香木精油的香氣。目前共提供10種色選，另外#85和#95兩色預計下半年登場。
隔離霜管身是由彩妝產品設計師暨鞋履及珠寶部門創意總監Pierre Hardy構思的白色造型，搭配便於識別產品的條狀色帶設計，管蓋頂端還有Émile Hermès於1923創作的藏書章標誌細節，簡潔優雅。
而蜜粉餅共推出星采煥顏蜜粉餅和霧面煥顏蜜粉餅。前者強調展現肌膚光澤，質地細緻如輕盈飄逸的薄紗，適合用來點綴臉部重點部位。後者是透光且極其輕盈的霧面蜜粉餅，具備柔焦美膚效果，邊修飾面部油光的同時也保留膚色的自然光澤。外盒一樣由Pierre Hardy設計，延續Rose Hermès系列腮紅粉餅盒的理念，磁扣結構只需一個手勢即可輕鬆開合，蜜粉餅表面則是模仿了絲綢上的精細斜紋織壓紋。另外，也打造了3種配色漆木刷柄的蜜粉刷，超柔軟的天然山羊毛纖維，由法國專業刷具製造商以手工組裝完成。
因應容易出油的春夏，吸油面紙也是許多人隨身必備的補妝小物。這次愛馬仕也推出以可回收紙板材質製成的小巧橘盒盛裝的絲柔吸油面紙，每一張吸油面紙上都有品牌標誌性的H圖案浮水印，紙張大小也是精心設計，力求讓使用者只要一個動作就可以覆蓋臉部最大面積。
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