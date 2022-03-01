小橘盒裝吸油面紙超可愛 愛馬仕全新底妝系列登場！

春天來臨，不只服裝要換季，彩妝品也要跟著汰舊換新。愛馬仕繼之前推出2022春夏限量版的唇膏新色之後，緊接著又打造了全新的Hermès Plein Air底妝系列，主打自然美肌，讓大家在炎熱的季節，也可以維持清新透亮動人的妝感，全系列近日已正式開賣。

這次Hermès Plein Air底妝系列，共有4大種類商品，分別為隔離霜、蜜粉餅、吸油面紙和蜜粉刷。主要訴求不是「遮蓋瑕疵」，而是讓肌膚呼吸。天然無瑕隔離霜是純礦物性特質，並提供SPF 30 / PA+++ 防曬保護，主打8小時不脫妝，另含玻尿酸複合配方等成分，上妝同時保養。搭配由愛馬仕專屬調香師Christine Nagel調配的新穎配方，聞得到綠茶香調中釋放出再生山金車和檀香木精油的香氣。目前共提供10種色選，另外#85和#95兩色預計下半年登場。

隔離霜管身是由彩妝產品設計師暨鞋履及珠寶部門創意總監Pierre Hardy構思的白色造型，搭配便於識別產品的條狀色帶設計，管蓋頂端還有Émile Hermès於1923創作的藏書章標誌細節，簡潔優雅。

而蜜粉餅共推出星采煥顏蜜粉餅和霧面煥顏蜜粉餅。前者強調展現肌膚光澤，質地細緻如輕盈飄逸的薄紗，適合用來點綴臉部重點部位。後者是透光且極其輕盈的霧面蜜粉餅，具備柔焦美膚效果，邊修飾面部油光的同時也保留膚色的自然光澤。外盒一樣由Pierre Hardy設計，延續Rose Hermès系列腮紅粉餅盒的理念，磁扣結構只需一個手勢即可輕鬆開合，蜜粉餅表面則是模仿了絲綢上的精細斜紋織壓紋。另外，也打造了3種配色漆木刷柄的蜜粉刷，超柔軟的天然山羊毛纖維，由法國專業刷具製造商以手工組裝完成。