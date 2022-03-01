大地酒店7周年「住一晚送一晚」、大眾風呂第二人38折

大地酒店將於3月24日邁入第7年，即日起至4月底，推出兩款超值周年慶住房專案。其中，「預約下次的旅程」專案可享住一晚再送一晚，入住即贈送7~8月暑假旺季住宿券，同步可品嘗喜歡西餐廳最新推出的「環遊世界雙人下午茶」。

周年慶住房專案自3/1至4/30，「預約下次的旅程」專案內容再送一套全新推出的「環遊世界雙人下午茶」(售價1280元+10%)與早餐2客，並可免費使用大眾風呂、健身房、SPA水療池等，夜晚時分還可享受悠閒的Happy Hour時光。憑此專案入住即贈送熱門暑期(7月1日至8月31日)「等值房型住宿券」一張，贈品券不分平假日皆可使用。

另一專案為「Lucky 7 Celebration」，第1間採原售價，第2間依售價打7折，第3間7折再7折、等同於49折優惠，住越多省越多。此專案也適用於「連住」的旅客。

喜歡西餐廳研發推出的「環遊世界下午茶」，集結亞洲、美洲、歐洲等世界各國的特色鹹甜點及飲品，3月底前享用下午茶，拍照打卡分享就送每人1杯氣泡酒(價值220元)。

受到「台版米其林─500盤評鑑」肯定的奇岩一號中餐廳，也有周年慶專屬優惠。凡使用振興券滿額5千元即贈送紅酒1瓶(價值1,200元)；月兒彎彎涮涮鍋同樣有振興券滿額送紅酒，另加碼推出「套餐第二套半價」。

以人造雪景聞名的大眾風呂，則推出同行第二位38折優惠。