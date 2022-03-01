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點套餐送生食級鮭魚！新竹國賓「A SHABU涮涮鍋」3月3日回歸

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
A SHABU涮涮鍋重磅回歸。圖／新竹國賓提供
A SHABU涮涮鍋重磅回歸。圖／新竹國賓提供

新竹國賓大飯店「A SHABU涮涮鍋」將於3月3日強勢回歸，承襲米其林一星A CUT牛排館取自「最上乘食材」的精神，餐廳推出A CUT小田和牛A5海陸餐、美國極黑和牛套餐、波士頓活龍蝦、北海道生食級干貝等精選餐點。3月3日至3月17日活動期間，內用指定套餐即贈價值320元的生食級鮭魚一份。

台灣人愛吃鍋，為貼合消費需求並求與時俱進，A SHABU涮涮鍋副主廚黃清風特別到日本東急飯店進修研習，將道地涮涮鍋專業料理知識及技術引進餐廳。A SHABU涮涮鍋擁有兩大特色湯底，柴魚高湯選用柴魚食材，湯頭散發天然柴魚清香；昆布湯由師傅細心掌握溫度和時間，加入北海道日高昆布製成，色澤透明清澈。

最特別的是各種頂級選項的肉品，餐廳推薦老饕必點「A CUT小田和牛A5」套餐，獨家使用A CUT精選、屢獲多次金賞冠軍、來自日本鹿耳島縣A5等級的小田和牛，肉質纖維柔軟，風味獨特，油花出眾，每套2,900元；另有「A CUT小田和牛A5海陸餐」，每套2,600元；以及海鮮首選「季節海鮮盤」，每套1,900元。

此外，也有選自雲林在地、以人道環境飼養的「究好豬」，一頭豬僅可取兩片的「究好松坂肉」，油脂豐富、柔韌Q脆；「究好梅花肉」油脂分布均勻。另有來自日月潭十八養場的「紅玉雞肉」，雞隻食用獨家創新調配的頂級非基改黃豆玉米草本飼料，並拌入有機紅玉紅茶，飲用埔里純淨山泉水，肉質鮮嫩無腥，久煮不柴。以及來自花蓮玉里的「有心肉舖子鴨肉」。以上肉品套餐799元起，單點350元起。

吃火鍋不能少的配料，A SHABU涮涮鍋挑選自台灣在地職人手工單品，例如基隆三記手工魚餃、南門手工蛋餃、澎湖手工花枝餃等配料供選擇。餐廳也引進眾多日本道地食材與飲品，像是日本竹輪、花枝刺身天婦羅、烤年糕，以及國人最愛的獺祭清酒、台灣限量發行的月山出雲純米吟釀、天鷹瑞穗之鄉辛口特別純米等。

新竹國賓大飯店A SHABU涮涮鍋優惠自3月3日至3月17日，內用點購890元以上套餐，不限平假日、不限午晚餐，就送價值320元的生食等級鮭魚一份。相關資訊可洽A SHABU涮涮鍋：03-515-1666分機3469。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

用餐空間大器舒適。圖／新竹國賓提供
用餐空間大器舒適。圖／新竹國賓提供
季節海鮮盤。圖／新竹國賓提供
季節海鮮盤。圖／新竹國賓提供

套餐 日本 海鮮

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