會拔絲的菠蘿麵包！85˚C連續21天優惠「第二件半價」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
會拔絲的菠蘿麵包。圖／85˚C提供
會拔絲的菠蘿麵包。圖／85˚C提供

堪稱四大台式麵包之一的「菠蘿麵包」，是許多人的回憶，也是台式麵包店的必備品項。85˚C麵包坊使用法國冠軍比賽專用的T55麵粉，百分百牛奶製成的紐西蘭安佳奶油，推出兩種新口味，包括「芋泥拔絲菠蘿」、「原味奶油菠蘿」，3/1至3/21新品嘗鮮優惠，第二件半價，最低只要15元。

85˚C全台有53家麵包坊，長銷固定口味的菠蘿麵包就有7款，而門市銷售排行前十名，菠蘿就有4款入列，平均每天每間麵包坊賣出170個菠蘿麵包，佔麵包坊總銷售額超過16%。

85˚C麵包新品「芋泥拔絲菠蘿」售價32元，芋泥拔絲內餡有Ｑ彈的麻糬，結合菠蘿的柔軟香酥，以及甜而不膩的芋頭餡，擁有多重口感；「原味奶油菠蘿」售價30元，內餡包入安佳奶油，增加濃郁度與鹹香。

3/1至3/21日，連續21天嘗鮮優惠，菠蘿新品第二件半價(價低者折)，最低15元起。麵包(麵包坊限定) 出爐時間為下午2點~7點，限量出爐、售完為止。

麵包 紐西蘭 法國

延伸閱讀

土地是麵粉 房子是麵包…賺錢的都是大地主！謝金河：不從土地課稅 房市怎麼打？

廚房裡的科學謎題：為什麼喝牛奶之前要先搖搖瓶子？

牛五花配鹽蔥醬！Mister Donut×牛角推「燒肉甜甜圈」

揭密「咖啡南霸天」！他標會72萬起家、拼出年營收12億 為何店數少業績爆發力強大？

相關新聞

文心建設總經理葉曉甄：台灣廚師創意迸發 鹹魚、香草和紅椒鯷魚醬完美演繹

500盤，台灣第一份在地觀點的美食評鑑，邀請50位各界名人，精選過去一年吃過最佳十盤菜，呈現獨特又具多元的美味地圖

歡慶38婦女節 蝦皮購物限時推iPhone 13 Pro瘋搶價3元

開工日同步迎來38婦女節購物檔期開跑，電商平台紛紛針對女性最愛的商品類型推出促銷優惠，不管是送禮還是自用都要把握機會入手...

高雄人享95折！「添好運」進駐SKM Park　滿額送炒飯

來自香港、和億生活集團旗下的港式餐廳「添好運」，將於3月6日起於高雄SKM Park試營運、3月11日正式開幕，乃是高雄...

羅芙奧3月「黑白」拍！草間彌生、奈良美智今起競標

羅芙奧藝術集團2022年全新企劃ALL IN : BID ONE，於每月1日準時開拍進行為期10天的線上拍賣。今（3月1...

大改裝、變時髦！M.A.D Gallery杜拜店整修完成新亮相

滾石不生苔，只要有所變動，總能為生命帶來變化。從獨立製表品牌MB&F延伸而來的M.A.D. Gallery曾在2011年...

前澤友作將拍賣巴斯奇亞曠世鉅作 亞洲唯一3月底登台北

全球最高調的富豪之一前澤友作，除了搶著當馬斯克Space X太空計劃的首位客人，也是最瘋狂的收藏家。他在2016年時在佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。