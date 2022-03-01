會拔絲的菠蘿麵包！85˚C連續21天優惠「第二件半價」

堪稱四大台式麵包之一的「菠蘿麵包」，是許多人的回憶，也是台式麵包店的必備品項。85˚C麵包坊使用法國冠軍比賽專用的T55麵粉，百分百牛奶製成的紐西蘭安佳奶油，推出兩種新口味，包括「芋泥拔絲菠蘿」、「原味奶油菠蘿」，3/1至3/21新品嘗鮮優惠，第二件半價，最低只要15元。

85˚C全台有53家麵包坊，長銷固定口味的菠蘿麵包就有7款，而門市銷售排行前十名，菠蘿就有4款入列，平均每天每間麵包坊賣出170個菠蘿麵包，佔麵包坊總銷售額超過16%。

85˚C麵包新品「芋泥拔絲菠蘿」售價32元，芋泥拔絲內餡有Ｑ彈的麻糬，結合菠蘿的柔軟香酥，以及甜而不膩的芋頭餡，擁有多重口感；「原味奶油菠蘿」售價30元，內餡包入安佳奶油，增加濃郁度與鹹香。

3/1至3/21日，連續21天嘗鮮優惠，菠蘿新品第二件半價(價低者折)，最低15元起。麵包(麵包坊限定) 出爐時間為下午2點~7點，限量出爐、售完為止。