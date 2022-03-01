新竹喜來登推創意港式點心 挑戰市場味蕾接受度

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹豐邑喜來登推出全新創意港式點心，要搶新竹港點餐飲市場。圖／新竹喜來登提供
新竹豐邑喜來登推出全新創意港式點心，要搶新竹港點餐飲市場。圖／新竹喜來登提供

港式料理向來深受國人歡迎，其中口味選擇豐富的港式點心更是圈粉許多饕客味蕾，新竹豐邑喜來登的粵式料理主廚團隊就打造出創意港點，要讓饕客耳目一新，還推出「點餐點、送港點」超值優惠，搶攻新竹地區港式點心市場。

新竹喜來登表示，農曆年後聚餐人潮趨緩，為刺激餐飲消費，采悅軒中餐廳即日起推出多道全新研發的創意港點，口味融入粵式、台式、川式，例如其中一道「春風得意腸」，就是首創用鮮蝦包裹油條再包上滑嫩腸粉皮，口感獨特。

此外餐廳也推出多樣甜點等饕客上門，采悅軒中餐廳即日起至4月30日平日午餐及晚餐時段，推出「點餐點、送港點」優惠，任點指定餐點1道即贈港點1份，點餐越多，美食道數再翻倍。

不過為了服務更多美食愛好者及竹北周邊上班族，新竹喜來登表示，采悅軒中餐廳同步推出全新商業午間套餐，每套750元加10%服務費，可任選椒麻香酥雞、黑椒菌香戰斧豬、粵式手工點心，還附炒飯、燉雞及飯後甜點等，希望在疫情趨緩時刻，炒熱餐飲市場。

新竹 喜來登 甜點

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