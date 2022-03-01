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史上最高、最貴氣珠寶展！寶格麗MAGNIFICA下周登台

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗MAGNIFICA系列MONETE WEAVE頂級古幣頸鍊，黃K金鑲嵌1枚羅馬帝國青銅尼洛古幣與密鑲鑽石，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗MAGNIFICA系列MONETE WEAVE頂級古幣頸鍊，黃K金鑲嵌1枚羅馬帝國青銅尼洛古幣與密鑲鑽石，價格店洽。圖／寶格麗提供

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）將於3月9日起至3月14日止於台北101的88樓空間舉辦MAGNIFICA頂級珠寶暨腕表展，共有總價逾80億的頂級珠寶及複雜腕表來台，是近年來總價值最高的一次。除了驚人天價總額呼應MAGNIFICA義大利文意為「壯麗」的意思，品牌也透露這次登台單價上億的展品有十數件，包括今日率先曝光的Imperial Spinel頂級尖晶石、祖母綠與鑽石項鍊。該項鍊主石粉紅色調的紅色尖晶石重達131.21克拉，為全球第4大、但也是目前市場上可交易尖晶石中克拉數最大者（前三大均以為皇室和博物館收藏），定價逾5億元。除了大份量寶石營造視覺的「壯麗」感，還有以驚人精密工藝刻畫「壯麗」主題的新作。

Imperial Spinel項鍊上的131.21克拉尖晶石，產自帕米爾高原、採用枕形切割，完美呈現其純淨內在、濃郁色澤與閃耀火光，配襯祖母綠圓珠與花式切割鑽石，尖晶石宛如在花園中盛綻的玫瑰。另一件Emerald Elipse頂級祖母綠與鑽石項鍊，中央尚比亞梨形切割祖母綠也重達62.04克拉，7顆祖母綠圓珠配石共64.03克拉。頸貼合鎖骨的鍊鑲則受寶格麗經典富有彈性的Tubogas腕表作品啟發，以祖母綠與密鑲鑽石形成螺旋管狀，營造出流暢而富韻律的視覺效果。

市場上近年來極為受到重視的彩鑽也是這次展出重點，率先曝光的Imperial Diamond頂級黃鑽與鑽石項鍊，聚焦於垂墜胸前的一枚12.16克拉梨形切割的豔彩黃鑽，項鍊以排鑲黃鑽與爪鑲白鑽等幾何線條交錯鉤織，華麗冷冽又從容的設計，向影響深遠的華人女性作家張愛玲致敬。

深受歡迎的珠寶表，則有2021年度代表作Serpenti頂級彩寶神秘腕表首度來台。腕表靈感取材自巴洛克風格的花園階梯，立體螺旋雕花高低錯落，綴滿如繁花般華麗的彩色寶石，需耗時工匠600小時為超過200顆寶石進行各式切割、1200小時的鑲嵌與組裝，極為講究而細緻地體現羅馬文化與巴洛克美學的壯麗。

寶格麗MAGNIFICA系列Imperial Diamond頂級黃鑽與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆Fancy Vivid Yellow VS1梨形切割黃鑽重約12.16克拉、鑽石、黃鑽，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗MAGNIFICA系列Imperial Diamond頂級黃鑽與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆Fancy Vivid Yellow VS1梨形切割黃鑽重約12.16克拉、鑽石、黃鑽，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗MAGNIFICA系列COLOR RIPPLE頂級彩寶項鍊，玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、1顆橢圓形切割碧璽重約31.82克拉、1顆橢圓形切割紫水晶重約31.50克拉、1顆橢圓形切割黃水晶重約29.68克拉、1顆橢圓形切割石英重約33.40克拉、1顆橢圓形切割拓帕石重約35.21克拉、鑽石，價格店洽。圖／寶格麗提供
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寶格麗Serpenti Baroko頂級珠寶神秘腕表，是品牌工藝集大成之作。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Baroko頂級珠寶神秘腕表，是品牌工藝集大成之作。圖／寶格麗提供
寶格麗MAGNIFICA系列IMPERIAL SPINEL頂級尖晶石與祖母綠項鍊，鉑金鑲嵌1顆枕形切割帕米爾高原尖晶石重約131.21克拉、鑽石、祖母綠，定價逾5億元台幣。圖／寶格麗提供
寶格麗MAGNIFICA系列IMPERIAL SPINEL頂級尖晶石與祖母綠項鍊，鉑金鑲嵌1顆枕形切割帕米爾高原尖晶石重約131.21克拉、鑽石、祖母綠，定價逾5億元台幣。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Misteriosi Cleopatra埃及豔后頂級珠寶神秘腕表，是品牌最新珠寶錶作品，以埃及艷後的手鐲造型為靈感。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Misteriosi Cleopatra埃及豔后頂級珠寶神秘腕表，是品牌最新珠寶錶作品，以埃及艷後的手鐲造型為靈感。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列Emerald Elipse頂級祖母綠與鑽石項鍊，白K金鑲嵌1顆梨形切割尚比亞祖母綠重約62.04克拉、7顆尚比亞祖母綠圓珠總重約64.03克拉、鑽石、祖母綠，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列Emerald Elipse頂級祖母綠與鑽石項鍊，白K金鑲嵌1顆梨形切割尚比亞祖母綠重約62.04克拉、7顆尚比亞祖母綠圓珠總重約64.03克拉、鑽石、祖母綠，價格店洽。圖／寶格麗提供

鑽石 腕表 珠寶

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