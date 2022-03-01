史上最高、最貴氣珠寶展！寶格麗MAGNIFICA下周登台

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）將於3月9日起至3月14日止於台北101的88樓空間舉辦MAGNIFICA頂級珠寶暨腕表展，共有總價逾80億的頂級珠寶及複雜腕表來台，是近年來總價值最高的一次。除了驚人天價總額呼應MAGNIFICA義大利文意為「壯麗」的意思，品牌也透露這次登台單價上億的展品有十數件，包括今日率先曝光的Imperial Spinel頂級尖晶石、祖母綠與鑽石項鍊。該項鍊主石粉紅色調的紅色尖晶石重達131.21克拉，為全球第4大、但也是目前市場上可交易尖晶石中克拉數最大者（前三大均以為皇室和博物館收藏），定價逾5億元。除了大份量寶石營造視覺的「壯麗」感，還有以驚人精密工藝刻畫「壯麗」主題的新作。

Imperial Spinel項鍊上的131.21克拉尖晶石，產自帕米爾高原、採用枕形切割，完美呈現其純淨內在、濃郁色澤與閃耀火光，配襯祖母綠圓珠與花式切割鑽石，尖晶石宛如在花園中盛綻的玫瑰。另一件Emerald Elipse頂級祖母綠與鑽石項鍊，中央尚比亞梨形切割祖母綠也重達62.04克拉，7顆祖母綠圓珠配石共64.03克拉。頸貼合鎖骨的鍊鑲則受寶格麗經典富有彈性的Tubogas腕表作品啟發，以祖母綠與密鑲鑽石形成螺旋管狀，營造出流暢而富韻律的視覺效果。

市場上近年來極為受到重視的彩鑽也是這次展出重點，率先曝光的Imperial Diamond頂級黃鑽與鑽石項鍊，聚焦於垂墜胸前的一枚12.16克拉梨形切割的豔彩黃鑽，項鍊以排鑲黃鑽與爪鑲白鑽等幾何線條交錯鉤織，華麗冷冽又從容的設計，向影響深遠的華人女性作家張愛玲致敬。