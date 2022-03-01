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五倍券攻略！六福村3人1千元、六福萬怡「鴨合宴」57折
振興五倍券將於4月30日到期，為搶攻倒數商機，各家釋出最後優惠。六福旅遊集團推出「五倍券全攻略」，包括六福村、台北六福萬怡酒店、關西六福莊、一禮烘焙同步推優惠。
其中，持振興五倍券任一面額消費入住關西六福莊官網指定專案，享住宿免1成服務費，入住日當天可再以現金5千元加購平日住宿券一張，3人入住剛果藍天客房，再贈好禮二選一，可選擇六福村主題遊樂園兩日入園手環3份或福豚互動體驗3人次，總價值高達18,644元。
六福村優惠部分，持總額1千元的振興五倍券購票，所有面額皆可使用，不管是兩大一小(兩位成人加一位未滿12歲學童)，或是一大兩小(一位成人及兩位未滿12歲學童)，都能親子3人同行入園(原價2,697元)。
想大快朵頤，台北六福萬怡酒店有「萬怡振興加碼三重奏」活動，最受歡迎的選項是，持5千元五倍券、可享原價9,840元的粵亮鴨合宴，優惠折扣達57折，包括最潮的跳跳糖靓皮烤鴨三吃，還有黑蒜螺頭燉花膠湯、蟹黃醬燜活龍蝦、雲腿金蒜蒸海石斑、片皮鴨油炒時蔬菜，仙翁冰糖燉雪梨等美饌，可供4~6人享用。敘日全日餐廳持5千元五倍券，可享4客平日午/晚餐自助餐，優惠82折；若使用總額1,200元五倍券，則可享兩客平日下午茶、79折優惠。
一禮烘焙也推出倒數回饋，持紙本振興券至門市單筆消費，即贈原價50元的美式咖啡1杯。
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