百年老紅酒加持！京城之霜濃縮酵母青春精華露新升級

百年老紅酒也能成為保養品！酒粕成分的保養品，因為含有酵素與維生素、礦物質，成為保養界的重要成份之一，而京城之霜每次出，都會賣到斷貨的濃縮酵母青春精華露，暱稱為閃閃水，推出全新升級版，加入宜蘭酒廠的百年老紅酒紅露酒中的安卡紅麴，讓肌膚體驗更升級，全面保濕，養出肌膚蘋果光。

紅露酒中，含有日本技師在1931年培養出的Anka紅麴菌株，其中紅麴原料更含有有機酸、紅麴菌素K，搭配酵母萃取與乳酸鈉，能夠將各種維生素、礦物質與天然保濕因子NMF，讓肌膚角質層吸收。

京城之霜從中萃取出Ystract®天然紅麴酒粕精華，結合Actuat E60 ®活化肌萃，共有60種珍罕植萃與酒粕香互交查，讓肌膚淨白、保濕、緊緻等，且不含酒精、無香料，可以薄擦，也能濕敷，讓肌膚持續穩定。