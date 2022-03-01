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高鐵票75折回歸！Klook去年營收「超過疫前水準」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
Klook今日發表去年2021營收，品牌營運長暨聯合創辦人王志豪表示，「已超過疫情爆發前的水準」。記者羅建怡／攝影
Klook今日發表去年2021營收，品牌營運長暨聯合創辦人王志豪表示，「已超過疫情爆發前的水準」。記者羅建怡／攝影

疫情重創國內觀光餐旅業，但也有不少品牌走出新路，繳交漂亮成績單。Klook今(3/1)發表去年2021營收，「已超過疫情爆發前的水準」，其中反彈力道最顯著的前三名，分別是租車、線上住宿券、豪華露營。

電商平台Klook今同步發表全新的品牌logo與識別，走向更大膽、繽紛、具有活力的設計，營運長暨聯合創辦人王志豪表示，疫情期間，Klook提供的商品和服務數量有4倍成長，去年已超過49萬個；同時也擴大全球服務範疇，去年提供超過1千個目的地的旅遊體驗或活動，是疫情前的2倍，這也是在為未來跨境旅遊開放鋪路。

Klook成功的關鍵之一，在於提供更多的組合選項、便利的下單流程，例如推出Klook便利付、提供「先買後付」的服務，與Google「觀光景點」服務整合；此外，隨國旅券的話題推動有感加碼如「買千送千」，已放大國旅券經濟效益近3倍。

而在國旅聯票上，銷售一年已累積突破20萬人次搭乘，Klook統計，在高鐵票券搭售的旅遊商品中，交通接駁類仍最熱門，其次是主題樂園門票。即起也推出周年慶優惠，3月預訂3/15~4/30的高鐵車票，可享75折起折價優惠外，還能加購屏東海生館、小琉球浮潛與立槳等熱門體驗，或者到合歡山觀星，搭高鐵暢玩台灣。

Klook今年也推出全新品牌「Flickket」，支援商家加速數位轉型，除了提供專屬的技術解決方案，協助商家加快數位化進程，也將擴大全球產品分銷；自2020至今，加入Klook以推動數位轉型的商家數量成長8倍。

Klook營運長暨聯合創辦人王志豪認為，「寒冬即將過去」，預估2022年將再有2至3倍的成長，其中，「飯店住宿業務仍將是在台重點之一」。

旅遊和休閒娛樂電商平台Klook，今天發表全新的品牌logo與識別。圖／Klook提供
旅遊和休閒娛樂電商平台Klook，今天發表全新的品牌logo與識別。圖／Klook提供

疫情 高鐵

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