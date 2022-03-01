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王品集團四大西餐限時優惠 任三品牌吃透透點數滿額送

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
夏慕尼手機號碼對中兩個數字——3月/520（我愛你）、4月/931（就想你），消費兩客套餐贈「波士頓龍蝦」。圖／王品集團提供。
夏慕尼手機號碼對中兩個數字——3月/520（我愛你）、4月/931（就想你），消費兩客套餐贈「波士頓龍蝦」。圖／王品集團提供。

看好3月的白色情人節商機，王品集團四大西餐品牌——西堤牛排、夏慕尼新香榭鉄板燒、王品牛排、THE WANG，推出「助攻」活動，幫情人們牽起愛的起承轉合。3月1日起至4月30日在全台王品、夏慕尼、西堤、THE WANG任三個品牌單次消費滿千元，即可獲贈「瘋美食點數110點」（恕不累贈，1點=1元，可於下次消費折抵）。

若完成四個品牌單次消費金額滿千，再加贈110點（合計共220點），並可享有總價值6,686元餐券抽獎資格乙次，獎項包含王品牛排、夏慕尼新香榭鉄板燒、西堤牛排套餐禮券各乙張、THE WANG單人套餐體驗乙次。

此外，搭配愛的起承轉合活動，四品牌也大方同步推出價值2,548元的贈菜優惠——王品牛排憑畫面消費套餐，即款待「香煎鮑魚佐干貝」乙份（價值558元）；夏慕尼手機號碼對中兩個數字——3月/520（我愛你）、4月/931（就想你），消費兩客套餐贈「波士頓龍蝦」（價值1,200元）；西堤牛排憑活動畫面消費兩客經典套餐，贈松露脆薯乙份（價值152元）；THE WANG憑畫面消費兩客套餐、贈炙烤卡門貝爾起司乙份（價值638元）。活動詳細規範請依品牌官網說明為主。

THE WANG消費兩客套餐贈炙烤卡門貝爾起司。圖／王品集團提供。
THE WANG消費兩客套餐贈炙烤卡門貝爾起司。圖／王品集團提供。
王品牛排憑畫面消費套餐，即款待「香煎鮑魚佐干貝」。圖／王品集團提供。
王品牛排憑畫面消費套餐，即款待「香煎鮑魚佐干貝」。圖／王品集團提供。

套餐 品牌 西堤

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