王品集團四大西餐限時優惠 任三品牌吃透透點數滿額送

看好3月的白色情人節商機，王品集團四大西餐品牌——西堤牛排、夏慕尼新香榭鉄板燒、王品牛排、THE WANG，推出「助攻」活動，幫情人們牽起愛的起承轉合。3月1日起至4月30日在全台王品、夏慕尼、西堤、THE WANG任三個品牌單次消費滿千元，即可獲贈「瘋美食點數110點」（恕不累贈，1點=1元，可於下次消費折抵）。

若完成四個品牌單次消費金額滿千，再加贈110點（合計共220點），並可享有總價值6,686元餐券抽獎資格乙次，獎項包含王品牛排、夏慕尼新香榭鉄板燒、西堤牛排套餐禮券各乙張、THE WANG單人套餐體驗乙次。