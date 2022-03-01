超辣緊身衣用12萬顆水晶裝飾 Dua Lipa性感裸露好魅惑

英國歌手Dua lipa最近在美國舉行巡迴演唱，精彩的演出配上華麗時尚的造型讓歌迷超享受。她在個人IG上也分享了幾張表演中的照片，各種性感魅惑的品牌訂製服，展現玲瓏有致的身材曲線，其中一套由Mugler量身打造的貼身衣，更是充滿霸氣舞台效果，辣出新境界！

Mugler為Dua lipa特製的衣服，是一件貼身薄網紗鏤空衣，融入Mugler標誌性感馬甲剪裁，布料上面還有120,000顆水晶裝飾，各種角度都閃閃發光，鏤空網紗遠看很像真的露出局部肌膚，非常火辣。

演唱會中還有另一套搶眼造型，是由Balenciaga為她量身訂製的螢光緊身衣，上身的馬甲蕾絲內衣概念一路延伸成連身褲裝，極度貼身的設計同樣也是「大辣」等級。