TIJ鈦極筆／當創新筆材遇上傳統工法 書寫文化的華麗轉身

人生每個階段，書寫的意義都不同，看著自己過去寫的字，就像是回首人生般，曾經歪歪扭扭的一撇一畫，都是珍貴的成長痕跡。書寫始終陪伴著我們的日常生活，這也是為甚麼大家常說，手寫字總是多了些溫度。

但隨著數位化時代來臨，鍵盤敲打逐漸取代紙筆書寫，在這相對小眾的市場中，想要延續書寫文化，還必須透過創新轉型來輔助。

以時代工藝為選品訴求的購物平台「時光商號」，精選百萬募資書寫品牌「TIJ」，透過質感鋼筆系列，重溫手寫的溫暖，也一窺傳統書寫如何透過設計巧思轉型創新。

擁有近40年製筆經驗的「TIJ」，在2016年首創「鈦合金」全新結構筆款，實現世界上第一支筆芯零間隙，並可使用數百種筆芯的按壓自動筆，以黑馬之姿在台灣募資超過360萬元，2020年接續發表鈦極鋼筆，2021年發表鈦極筆PRO&PRO+，迄今為止每一款TIJ系列都在台灣募資市場獲得巨大的成功。

「TIJ」製筆經驗始於1983年新北市，最初以筆管烤漆及表面處理為主，後來加入車床、銑床、電鍍、各種加工機具才開始製作高級金屬筆，主要客戶是歐美各大精品品牌。

2014年創辦人Jeremy有感於舊式筆款有筆芯不通用、書寫搖晃等眾多問題，開始著手設計新筆款。2016年某個午後一個靈光乍現，鈦極筆的完美結構終於問世，旋即帶領一群有數十年製筆經驗的團隊成立全新品牌「TIJ」，並使用「鈦合金」研發鈦極筆。

TIJ於2016年首創以「鈦合金」材質製筆，在台灣嘖嘖募資近350萬元。圖片提供／TIJ

初期投入數百萬成本設備 一天曾撞斷數十把刀具

「鈦」是被廣泛運用在高科技產業的元素，其強度是鋁的兩倍之多，但重量只有鋼合金的一半，它絕佳的抗腐蝕效果，幾乎與「鉑」並駕齊驅，能完全不受大部份有機酸腐蝕，「鈦」擁有強大的機械特性，也是TIJ選擇它作為原生骨架的原因之一，有了好骨架，諸多功能才有辦法一一實現。

但開發初期並不順利，「鈦合金材質令我們不知所措，過去的參數、經驗完全不能套用，甚至連機器都不能混用，因此另外投資數百萬的設備，並採用專用冷卻液及專用刀具，曾在開發期一天撞斷數十把刀，每天都要花幾萬元的材料刀具損耗」， TIJ團隊提到。

即便付出高成本開發，最後還是失敗了，「面對鈦合金我們要更謙卑一點」，TIJ團隊持續多方嘗試，所幸後來找到新方法加上老師傅們的巧手才讓這個構想順利進行。

高成本不怕沒市場 發跡於台灣群眾募資網站

2016年末鈦極筆正式完成，TIJ隨即面臨另一道困境：這麼難做高成本的筆究竟要賣給誰？為了避免流於一般通路競價的惡性循環，TIJ選擇當時同樣剛萌芽的群眾募資來發表，「很感激台灣有一群支持新創的人讓鈦極筆能順利在一個多月內募集350萬的資金，在群眾募資的過程中贊助者給了我們非常多好建議，有些甚至影響後來開發的方向，這是我們覺得群眾募資最珍貴的地方，也是這些贊助者讓我們知道好產品不寂寞。」TIJ團隊提到。

募資結束後通常才是挑戰的開始，TIJ成立臉書粉專、專屬官方網站，為了讓顧客有更多元的購買管道，TIJ選擇調性相近的「時光商號」作為線上通路，未來也計畫開設實體直營店，供消費者在店裡客製化屬於自己的鈦極筆。

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手寫的溫度無法取代 透過創意設計傳承書寫文化

手寫的溫度、握筆的質感無法由科技取代，書寫文化並不會隨時間而消逝，透過專利技術和設計創意，不只能在新興市場中激盪出新火花，也能以嶄新樣貌不斷為人們帶來驚喜。時光商號精選百萬募資好評「TIJ」，即日起至3/15質感鋼筆系列、報時光老派產品獨家9折優惠，註冊會員還可享85折好禮，邀請大家重溫書寫美好！