海倫米蘭出席美國演員工會獎 千萬珠寶傍身「粉」浪漫

第28屆美國演員工會獎SAG（全稱為Screen Actors Guild Awards）甫於昨日舉辦。該獎項是為表揚傑出的電視與電影演員，也是奧斯卡金像獎的重要風向指標。今年出席的女星中，妮可基曼（Nicole Kidman）、莎瑪海耶克（Salma Hayek）與海倫米蘭（Helen Mirren）則不約而同配戴上海瑞溫斯頓（Harry Winston）的高級珠寶或手表，又以英國影后海倫米蘭（Helen Mirren）最為氣質出眾、落落大方。

入圍本屆最佳女主角的妮可基嫚（Nicole Kidman），其耳畔的Fifth Avenue系列鑽石耳環總重高達21.81克拉，但對巨星如她，早能輕鬆駕馭，同時她手上另一亮點還在於Winston Cluster系列鑽石鉑金戒指，鑽石重約4.83克拉並以梨形（pear-shape）切割，別緻、婉約；莎瑪海耶克（Salma Hayek）則因演出電影《Gucci：豪門謀殺案》（House of Gucci）入圍最佳整體演出，她配戴的Winston Cluster系列Chandelier鑽石耳環不僅重達16.04克拉，宛如歐式水晶吊燈的華麗，更令人目不轉睛。