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海倫米蘭出席美國演員工會獎 千萬珠寶傍身「粉」浪漫

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
入圍本屆最佳女主角的妮可基嫚（Nicole Kidman），右手配戴上了海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Winston Cluster系列鑽石鉑金戒指，別緻而婉約。圖／海瑞溫斯頓提供
入圍本屆最佳女主角的妮可基嫚（Nicole Kidman），右手配戴上了海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Winston Cluster系列鑽石鉑金戒指，別緻而婉約。圖／海瑞溫斯頓提供

第28屆美國演員工會獎SAG（全稱為Screen Actors Guild Awards）甫於昨日舉辦。該獎項是為表揚傑出的電視與電影演員，也是奧斯卡金像獎的重要風向指標。今年出席的女星中，妮可基曼（Nicole Kidman）、莎瑪海耶克（Salma Hayek）與海倫米蘭（Helen Mirren）則不約而同配戴上海瑞溫斯頓（Harry Winston）的高級珠寶或手表，又以英國影后海倫米蘭（Helen Mirren）最為氣質出眾、落落大方。

入圍本屆最佳女主角的妮可基嫚（Nicole Kidman），其耳畔的Fifth Avenue系列鑽石耳環總重高達21.81克拉，但對巨星如她，早能輕鬆駕馭，同時她手上另一亮點還在於Winston Cluster系列鑽石鉑金戒指，鑽石重約4.83克拉並以梨形（pear-shape）切割，別緻、婉約；莎瑪海耶克（Salma Hayek）則因演出電影《Gucci：豪門謀殺案》（House of Gucci）入圍最佳整體演出，她配戴的Winston Cluster系列Chandelier鑽石耳環不僅重達16.04克拉，宛如歐式水晶吊燈的華麗，更令人目不轉睛。

壓軸的則有曾在2007年以《黛妃與女皇》獲奧斯卡影后的英國女影后海倫米蘭（Helen Mirren），台灣觀眾比較眼熟的可能會是她在電影《超危險特工》（R.E.D）中的演出；海倫米蘭在2014年時已獲英國電影學院獎終身成就獎肯定，這次再獲SAG的終身成就獎，只能說實至名歸、錦上添花。雖然海倫米蘭今年芳齡76歲，但她除了右手的Secret Cluster系列鑽石與粉紅藍寶石鉑金項鍊閃耀難以忽視，全身更從帽子、洋裝、手拿包到口罩皆為粉紅色系，叫人眼神為之一亮，也讓好品味與好演技、同場吸睛。

英國女影后海倫米蘭（Helen Mirren）這次再獲美國演員工會的終身成就獎，並配戴上Harry Winston高級珠寶，展現粉色、典雅的春日氣息。圖／海瑞溫斯頓提供
英國女影后海倫米蘭（Helen Mirren）這次再獲美國演員工會的終身成就獎，並配戴上Harry Winston高級珠寶，展現粉色、典雅的春日氣息。圖／海瑞溫斯頓提供
莎瑪海耶克（Salma Hayek）手上的海瑞溫斯頓Signature 7頂級珠寶腕表，共鑲嵌428 顆圓形明亮式切工鑽石總重約34.92 克拉，單價更上看1,260萬元。圖／海瑞溫斯頓提供
莎瑪海耶克（Salma Hayek）手上的海瑞溫斯頓Signature 7頂級珠寶腕表，共鑲嵌428 顆圓形明亮式切工鑽石總重約34.92 克拉，單價更上看1,260萬元。圖／海瑞溫斯頓提供
妮可基嫚右手上的海瑞溫斯頓（Harry Winston）Winston Cluster系列鑽石鉑金手鍊，鑽石總重約19.50克拉，訂價約655萬元。圖／海瑞溫斯頓提供
妮可基嫚右手上的海瑞溫斯頓（Harry Winston）Winston Cluster系列鑽石鉑金手鍊，鑽石總重約19.50克拉，訂價約655萬元。圖／海瑞溫斯頓提供

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