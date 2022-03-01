LINE Bank、一卡通MONEY帳戶互連轉帳免手續費 儲值、提領更便利
LINE家族的各種服務越來越多元，串連互通的便利性也成為用戶使用時的最大優勢。即日起，LINE Bank帳戶與一卡通MONEY帳戶連結扣款服務正式上線，這也是全台第一家純網銀與電支合作「帳戶綁定、儲值及提領」服務的案例，用戶只要於一卡通MONEY連結自己的LINE Bank帳戶，即可從LINE Bank免費「儲值」至一卡通MONEY帳戶；而倘若用戶想要存錢至LINE Bank，也可透過一卡通MONEY免費「提領」至LINE Bank帳戶，資金轉入無須任何轉帳費用，讓用戶資金轉換運用更快速便利。
用戶於一卡通MONEY儲值跟提領的免費次數，不與LINE Bank原本提供的行動銀行每月跨行轉帳優惠次數合併計算，用戶使用LINE Bank依然享有「行內轉帳」不限次數手續費0元，以及行動銀行「跨行轉帳」每月88次免手續費優惠。用戶還可以使用LINE Bank的「好友轉帳」功能，直接點選LINE聊天室頭像就能執行轉帳，轉帳一指完成超方便且不怕輸入錯帳號。
從開戶到存款、刷卡、轉帳、貸款等多元金融服務都能線上完成的LINE Bank，現在開戶綁定成功，即享開戶禮LINE POINTS 300點，開戶後，錢存進LINE Bank，使用LINE Bank快點卡（簽帳金融卡）消費得享LINE POINTS 點數回饋3% ~ 18.5%，更可將整合一卡通的快點卡作為交通票卡使用。現有LINE Bank用戶於3月底前推薦好友開戶綁定，每成功推薦1人另能得LINE POINTS 100點，成功推薦第2人起，每1人還能額外獲得現金100元，且推薦人與被推薦人各享1次現金3萬元抽獎機會。另外，LINE Bank還提供「專案定期存款」、「夢想帳戶」、「口袋帳戶」等不同方案，滿足用戶不同階段的存款理財需求。
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