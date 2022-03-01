LINE Bank、一卡通MONEY帳戶互連轉帳免手續費 儲值、提領更便利

LINE家族的各種服務越來越多元，串連互通的便利性也成為用戶使用時的最大優勢。即日起，LINE Bank帳戶與一卡通MONEY帳戶連結扣款服務正式上線，這也是全台第一家純網銀與電支合作「帳戶綁定、儲值及提領」服務的案例，用戶只要於一卡通MONEY連結自己的LINE Bank帳戶，即可從LINE Bank免費「儲值」至一卡通MONEY帳戶；而倘若用戶想要存錢至LINE Bank，也可透過一卡通MONEY免費「提領」至LINE Bank帳戶，資金轉入無須任何轉帳費用，讓用戶資金轉換運用更快速便利。

用戶於一卡通MONEY儲值跟提領的免費次數，不與LINE Bank原本提供的行動銀行每月跨行轉帳優惠次數合併計算，用戶使用LINE Bank依然享有「行內轉帳」不限次數手續費0元，以及行動銀行「跨行轉帳」每月88次免手續費優惠。用戶還可以使用LINE Bank的「好友轉帳」功能，直接點選LINE聊天室頭像就能執行轉帳，轉帳一指完成超方便且不怕輸入錯帳號。