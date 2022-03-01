辻利抹茶快閃買1送1！粉嫩「抹茶櫻花鬆餅」首度新登場

櫻花季到來，許多民眾也享受起被粉紅花海包圍的浪漫。來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，本季也推出春季限定的抹茶櫻花系列甜品，其中還包含首度登場的「抹茶櫻花鬆餅」，同時集結兩大元素與可愛外型，讓餐桌也能綻放春意。同時辻利茶舗也即將自3月5日起快閃台中，並提供一系列「明星商品買1送1」優惠，讓中台灣的民眾也能輕鬆享受抹茶滋味。

辻利茶舗自3月11日起，於遠百信義A13門市推出本季2款抹茶櫻花系列甜品。首次以比利時烈日鬆餅為主角的「抹櫻鬆餅套餐」，將鬆餅麵糰中加入白玉與珍珠糖，現點現烤上桌，有著外酥內飽滿的口感，並且再於鬆餅上擠上丸倉抹茶白豆沙、櫻漬鹽白豆沙2種自製白豆沙，各是以石臼研磨抹茶粉與鹽漬日本八重櫻為元素悉心製作而成，堆砌出甜鹹交錯的層次風味，還有著淡雅的花香尾韻。套餐搭配指定飲品1杯，每套195元，亦可升級抹櫻拿鐵，每套250元。

同步新登場的「抹櫻拿鐵」，則是將牛乳與八重櫻花瓣拌勻成為鹹甜滋味的櫻花牛奶，再倒入現刷的宇治抹茶，增添抹茶的獨特香氣，冷熱飲各有不同的風味，每杯155元。另外「辻利白玉串套餐」也呼應櫻花系活動而延長販售時間，共有丸倉抹茶白豆沙、櫻漬鹽白豆沙、黃豆黑蜜等3種口味，搭配抹茶與日本茶系列飲品，每套195元；升級抹櫻拿鐵，每套250元。