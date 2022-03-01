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富藝斯宣布拍賣巴斯奇亞「無題」 估價19.6億台北展出

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
來自前澤友作珍藏的巴斯奇亞《無題》於富藝斯倫敦揭幕。圖／富藝斯提供
來自前澤友作珍藏的巴斯奇亞《無題》於富藝斯倫敦揭幕。圖／富藝斯提供

國際拍賣公司富藝斯，今天宣布五月將於紐約拍賣傳奇藝術家巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat)代表作「無題」。此作來自於日本知名企業家暨收藏家前澤友作的珍藏，尺幅碩大，近240公分高和逾500公分寬，是近年來拍場上尺幅最大的巴斯奇亞鉅作，估價近7千萬美元(19.6億台幣）。此作將於倫敦、洛杉磯及台北進行巡迴預展，三月底登陸台北進行亞洲區唯一預展，富藝斯也將接受虛擬貨幣（以太幣或比特幣）作為此作的付款方式選項。

「無題」是巴斯奇亞最具代表性的作品之一，它不僅登上藝術家1996年出版的全作品集封面，也在他多場回顧展中作為核心作品來呈獻。富藝斯表示，此作被視為巴斯奇亞創作生涯中最大尺幅的作品之一，充分展現了藝術家特立獨行的藝術天賦。引人注目的橫向格式創作彷彿致敬畢加索的名作「格爾尼卡（Guernica）」，巴斯奇亞兒時曾在紐約現代藝術博物館欣賞過這件作品並留下深刻的印象。

「無題」中的主角化身為惡魔形象，其髮型跟巴斯奇亞本人的雷鬼頭極為相似，而頭角所滴下來的紅漆似乎在表達一種憤怒的情感。它描繪的主題也與藝術家鍾愛刻畫的殉道精神、英雄主義及戰士形象形成鮮明的對比，體現了他對天堂和地獄雙向主題的興趣。

「無題」成於1982年。富藝斯全球主席夏恩・ 韋斯法爾（Cheyenne Westphal）表示，1982年被視為是巴斯奇亞藝術生涯至關重要的一年，也是他開始在國際藝壇大放異彩的一年。這一年，年僅21歲的巴斯奇亞在全球舉行6場個展，包含加入紐約安妮娜．諾賽伊畫廊（Annina Nosei Gallery）並成功舉行的首場個展，從此打響名聲。

2022年有許多紀念巴斯奇亞的重要活動。4月份紐約下城區將舉行巴斯奇亞回顧展「Jean-Michel Basquiat: King Pleasure©」。此一回顧展將展出逾200件從未問世或極少展出的巴斯奇亞作品，囊括各種不同的媒介，由知名英國非裔建築師David Adjaye 爵士設計。

巴斯奇亞1982年所繪的《無題》，畫中主角化身為惡魔形象，其髮型跟巴斯奇亞本人的雷鬼頭極為相似，而頭角所滴下來的紅漆表達憤怒情感。圖／富藝斯提供
巴斯奇亞1982年所繪的《無題》，畫中主角化身為惡魔形象，其髮型跟巴斯奇亞本人的雷鬼頭極為相似，而頭角所滴下來的紅漆表達憤怒情感。圖／富藝斯提供

藝術家 紐約 洛杉磯

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