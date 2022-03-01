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鋪滿1公斤起司 達美樂「1kg究級起司披薩」享7倍濃郁

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
達美樂「1公斤究級起司披薩」搭配1,000公克的100%莫札瑞拉起司，用量達7倍。圖／達美樂提供
達美樂「1公斤究級起司披薩」搭配1,000公克的100%莫札瑞拉起司，用量達7倍。圖／達美樂提供

喜歡吃起司嗎？連鎖披薩「達美樂」自即日起推出「1公斤究級起司披薩」，加入重達1公斤的莫札瑞拉起司，起司量為正常披薩的7倍以上，號稱是史上起司含量最多的披薩。除此之外，達美樂還提供蜂蜜球、葡萄乾、奶油餅乾等配料，讓民眾搭配出多變的創意吃法。

根據達美樂調查，許多消費者喜歡在點購披薩時額外添加起司，藉此增添披薩美味。因此本次新推出的「1公斤究級起司披薩」，以16吋經典紐約餅皮為基底，搭配上1,000公克的100%莫札瑞拉起司，帶來濃郁香醇的起司風味與豐富口感，還可以享受「拉絲」的爽快感受，單點售價749元。除此之外，達美樂也推薦搭配不同配料，增添變化性。1公斤究極起司披薩搭配蜂蜜球2個、葡萄乾2盒、奶油餅乾2包，組合價849元，均採限時限量供應，外帶、外送均可適用。

慶祝1公斤究極起司披薩上市，達美樂也推出臉書、IG粉絲團互動活動，只要分享自己的吃法，就有機會獲得「達美樂免費披薩券」。

達美樂「1公斤究級起司披薩」，單點749元。圖／達美樂提供
達美樂「1公斤究級起司披薩」，單點749元。圖／達美樂提供

達美樂 蜂蜜

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