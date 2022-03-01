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PS、Xbox都能玩 Bell & Ross聯手賽車電玩 跟AI鬥快
雖然手機遊戲而不受時空限制，但專業電玩主機與大螢幕卻總能帶來手機難以相提並論的精緻體驗。鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）宣佈成為電玩遊戲「極速房車賽」（Legends）的「官方時計」，遊戲除了訴諸跨平台連線、賽車創造器與故事模式等特點，玩家還將能在遊戲中體驗帶有Bell & Ross塗裝的賽車駕駛體驗，動感十足。
同時兼容於PlayStation、Xbox與PC三種平台的「極速房車賽」（ Legends），遊戲本身除了具有AI駕駛特性，內容更包含130條現實或虛擬賽道，在真實與數位世界中自由奔馳、迎向挑戰。柏萊士（Bell & Ross）過往長期與F1一級方程式賽車車隊合作，並連年推出聯名表款。本次成為遊戲的「官方時計」意味著：品牌將在遊戲中計算車手的圈速時間（lap time）與分段時間 （split time），玩家還可自行設計個人風格的Bell & Ross標誌賽車上陣；「故事模式」中，〈Driven to Glory〉劇情裡更有車手將配戴Bell & Ross的BR03-92 Black Matte腕表上陣、同場飆速。
事實上，這並非電玩與手表的首次合作，日本遊戲大廠萬代（BANDAI）也曾與比利時平價飾品手表Ice Watch推出過以漫畫《遊戲王》兩位人氣主角的聯名石英飾品手表；而漢米爾頓（Hamilton）去年也曾和「極地戰嚎6」（Far Cry 6）合作，讓遊戲角色戴上了卡其野戰系列（Khaki Field ）鈦金屬腕表，展現了戰地的剽悍；值得一提的是，「極地戰嚎」與「極速房車賽」（ Legends）同樣出自美國遊戲大廠美商藝電（EA Games），未來會否有更多中高價位的鐘表品牌投入虛擬電玩世界？或將成為遊戲迷與手表愛好者的關心焦點，令人期待。
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