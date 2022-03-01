姐妹揪起來 女性3月上WILDWOOD點四人套餐送指定酒款

為即將到來的3月8日國際婦女節，米其林星級主廚林明健主廚旗下WILDWOOD原木燒烤餐廳，於3月1日至3月31日推出女性同行點四人套餐（6880元+10%），即贈送指定西班牙紅酒、阿根廷白酒、法國氣泡酒任選一瓶（原價1280元）。

此外，活動期間同步推出女性同桌享精選粉紅酒或氣泡酒買一送一等超值優惠，向新時代女性致敬。即使沒有女性朋友同行，3月1日至3月31日期間，只要點美國頂級乾式熟成28日帶骨紐約客、肋眼、或紅屋牛排，即免費招待價值1580元的精選法國或義大利紅酒乙瓶。

為了讓姐妹閨密相聚暢談，品享美食酌飲佳釀，WILDWOOD另推出三月限定調酒「瑰蜜」（400元/杯+10%），以粉紅酒為基底，融合玫瑰芬芳、柚子酸香與蜂蜜香甜，滋味酸甜輕柔。

WILDWOOD點四人套餐包含外酥內軟的「核桃葡萄乾酸裸麥麵包」、爽脆開胃的「蘿蔓沙拉」拌入美極蛋黃醬佐鹹香西班牙臘腸與酥脆玉米脆片、暖心潤腹的「每日湯品」開啟味蕾的渴望。

接續兩款熱前菜，「酥脆中卷、柚子蛋黃醬、芝麻」炸至金黃的中卷，外層特別以粗粒玉米粉的顆粒感賦予香脆口感，更突顯中卷鮮嫩Q彈，佐酸香柚子蛋黃醬與白芝麻，些許醃辣椒更為開胃解膩；「炙烤綠蘆筍、蘑菇醬、培根」取本地綠蘆筍炙烤後搭配炒培根，及融合秀珍菇、蘑菇、干蔥、紹興酒、荷蘭醬而成的蘑菇醬，渾厚迷人的酒香瀰漫味蕾。

主菜「美國頂級帶骨肋眼25盎司」以台南龍眼木直火炙烤至五分熟，表皮焦香肉質軟嫩，原木燒烤賦予特有迷人煙燻風味，搭配濃郁黑胡椒牛汁，是最經典的組合。「本地產松阪豬」使用台灣豬肉，嚴選豬背頸至臉頰最鮮嫩部位，大理石油花細緻，直火燒烤後肉質當Q彈甘美帶嚼勁，沾佐辣根酸奶醬，微嗆酸爽滋味平衡食肉的負擔。另附上松露起司通心麵、炙烤玉米、薯條、爐烤綜合蔬菜等豐富配菜，餐後以每日精選派塔、蛋糕畫下完美句點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康