田中千繪與林義傑 攜手代言媚登峰『勻動營養對策』系列

健康雕塑美妍專家媚登峰近年提倡運動健康與生活，協同超馬好手林義傑原創之運動品牌SUPERACE，聯手推出『TRAINING & SLIMMING勻動營養對策』運動營養補給系列商品。並邀請田中千繪、林義傑擔任雙代言人，以全新產品風貌呈現給消費者。

田中千繪近期熱衷於跑步及登山等戶外運動，讓原本纖瘦的她更顯健康活力；而近年為台灣體育運動發聲的林義傑也沒有忘本，每週都持續保持運動習慣讓他在衝刺事業時能保持高度的專注度。如此新穎的組合聯手代言，希望在後疫情時代提倡並帶給大家更多正面、健康運動生活新概念！

透過共同好友的范逸臣牽線，田中千繪開始跟著林義傑認真訓練起跑步技巧。 圖／SUPERACE 提供

為良好的運動習慣，帶來營養支援此次的獨家聯名系列推出三項產品，分別為：早安效燃營養包、日安肌塑營養包及晚安輝復營養包，分別針對提升代謝力、加強運動效能，以及恢復期的關鍵營養素補充，為不同鍛鍊情境帶來營養支援，以14天為循環週期，養成良好的運動習慣，開啟高效美力生活，共同打造100%的運動效果！雙代言人期許以自身清新健康的形象，為此次雙品牌首次合作的聯名新品帶來正面聲量，全新的組合在2022年完美詮釋媚登峰和SUPERACE追求美感和健康的品牌精神，帶領大家一同展開美好生活，現在開始啟動。

運動品牌SUPERACE聯手健康雕塑美妍專家媚登峰，跨界推出『勻動營養對策』系列產品。 圖／SUPERACE 提供

從事室內戶外各項運動時最佳的營養後援。 圖／SUPERACE 提供

勻動營養對策讓運動效果事半功倍兩位談到這次的與媚登峰與SUPERACE的合作代言，田中千繪表示這是一個全新嘗試，自己非常期待也非常開心。尤其開始維持運動習慣後，深刻體會到運動前、中、後期營養補給重要性，除了可以提升運動表現外，對身體恢復幫助更是事半功倍；身為SUPERACE創辦人林義傑，對這次聯名產品的代言當然更是義不容辭，針對每日忙碌辛苦的上班族所量身訂製，在追求美好減法生活過程中，無論是日常生活飲食以及睡眠、恢復常態時間，都能透過每日24小時間50%的自我鍛鍊，另外的50%則交給營養對策，讓後疫情時代的人們更知道規律運動與休息之間健康生活的重要性。

田中千繪清新形象代言健康營養補給系列，分別為不同鍛鍊情境帶來營養支援。 圖／SUPERACE 提供

每日24小時間50%的自我鍛鍊，另外的50%則交給營養對策。 圖／SUPERACE 提供

『TRAINING & SLIMMING勻動營養對策』全系列商品即日起在媚登峰官網、蝦皮商城、MOMO、SUPERACE官網等通路全面上架，新品上市期間免運優惠中，快跟著媚登峰x SUPERACE，建立屬於你的健康運動計劃！

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