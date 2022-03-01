【鳳梨禁運一年】外銷市場由中國大陸轉日本 今年仍護盤？

今年中國大陸對台下鳳梨禁令一年，去年推出10億補助(最後花5.6億元)，全民護盤堆疊出外銷日本1.8萬公噸、推動4萬7000多公噸內銷成績，卻也造成外銷亂象叢生、黑心鳳梨頻傳；今年鳳梨季已展開，農委會與產業界今天在南部座談開會了解業界產銷情形，業界推估，今年的各項補助拓銷費用，應該和去年差不多。

今年農方針對鳳梨外銷的補助金額，業界推估農委會農糧署每公斤補5元(產銷履歷)、國際處每公斤補8元(運費、行銷費用)，但官方尚未證實；初步了解，是以去年的補助為基準，確切金額，仍待農委會正式公布。

農委會國際處副處長林志鴻表示，今年的拓銷獎勵仍簽核中、尚未公布；去年一開始外銷鳳梨有些狀況，但改正後，後期外銷就趨於正常，有了各式獎勵措施，價格水準維持，鳳梨外銷整體也創造了30億的效益，算有正面效益。

根據農業貿易統計，今年1、2月，尚未到鳳梨產季，但我國鳳梨以外銷1832.82公噸，其中1742.8公噸去日本，87.62公噸去香港，也有0.5公噸去汶萊；日本市場占這兩個月的鳳梨外銷量的95%。

台大園藝系退休副教授許明仁表示，日本人跟西方人不必然喜歡金鑽鳳梨，尤其去年出了黑心鳳梨事件後，是否還會繼續支持有待觀察，且現在一二月的鳳梨不在產季內，味道偏酸並不是這麼好吃；去年還勉強去了澳洲，但澳洲自己產的鳳梨比台灣的更便宜，還有市場嗎？

南部鳳梨業者表示，從中國大陸市場轉向日本市場，但應該了解日本喜歡甚麼，他觀察，日本喜歡的鳳梨果品體型不要太大，且截切(超市賣場已經切好一塊一塊的)市場占了八成，鮮果(整顆鳳梨)市場僅占兩成，為了迎合日本人的需求，鮮果鳳梨應該出貨給日方的截切廠處理，再把分切處理好的鳳梨，賣到零售超市。

去年為了賣鳳梨，農委會農糧署、國際處推出鳳梨各種拓銷補貼專案，其中提出史上最高運費補助，以去澳洲空運每公斤補助105元最高額、海運23元；中東海空運每公斤補助15元；其他地區海空運每公斤12元；單一業者外銷累計達100公噸以上，每公斤補助2元；另外還有產銷履歷等各種拓銷獎勵；逤要賣到東京奧運、複合TGAP plus認證，也可獲得每公斤2元獎勵金；但後來進入東京奧運選手村的台灣水果中，並沒有鳳梨。

在高額補助推波助瀾下，全球華人吃起愛國鳳梨，包括加拿大、澳洲、新加坡、日本、香港等地，都出現運費比鳳梨更貴的亂象，更出現黑心鳳梨等破壞台灣水果品質名聲的事件，從海外傳回台灣鳳梨削價競爭，打壞原有外銷市場。

中部某貿易商直言，「去年真的太奇怪了」，原來不做水果外銷的貿易商都來分杯羹，往國外倒貨領補助，才會造成外銷亂象；包括原本做襪子的、做五金的、做冷凍食品的、外銷花卉的都來了，跟生鮮水果出口，完全是兩回事生鮮完全兩回事，打壞原本的貿易市場。

因為發現亂象，後來農委會也要求鳳梨外銷須遵守標準作業程序與規範，包括鳳梨甜度14度以上再採收，另外大小要適中，每箱十公斤約放6到10粒鳳梨，外銷業者包裝果實也要維持13度正負2℃的溫度，避免冷藏貯運時間超過一周，以確保到貨品質；若藥檢未合格則不予補助；同時，外銷鳳梨收購價要每公斤平均批發價21元以上、外銷6公噸才能獲補助，希望遏止歪風。