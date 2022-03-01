不訂房也能吃到的華麗早餐！雙北十大飯店早餐buffet吃到飽

住飯店起床最期待的事

飯店早餐真的是讓人期待享受的事，尤其是自助式吃到飽，琳瑯滿目的美食，不管前天多晚睡都要起床吃一下～一天美好的早晨就由美食開啟，從中式的稀飯到西式的沙拉麵包，一樣都不能少，絕對要吃好吃滿！

現在有很多家飯店，不只提供房客早餐，更開放非房客也能入內享用。DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一起帶大家來探索這些不訂房也吃得到、雙北討論度最高的「飯店早餐Buffet吃到飽」！

image source：FB/大倉久和大飯店The Okura Prestige Taipei

No.10 大倉久和大酒店

歐風館 NT$780+10%

大倉久和的歐風館有別於外觀的低調奢華，走一個溫馨精緻的路線，主廚有了40多年的資歷，深厚的實力連日籍旅客都肯定。除了上湯包、傳統麵食的中式餐點外，西餐也不馬虎，歐姆蛋提供客製化服務，滿口滑嫩的蛋液和自己喜歡的餡料，光用想像的就覺得幸福。

在白飯旁邊還能看到納豆、梅干、燒海苔等經典日式配料，什錦漬菜、日式烤魚等也是少不了，不想吃飯還能試試日式素麵，淋上專用的素麵汁再佐上些許的青蔥和山葵，彷彿就像來到了日本，在台北的早晨也能感受異國風情。

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No.9 凱達大飯店

百宴自助餐廳 NT$550+10%

以飯店的自助早餐而言，凱達大飯店的的百宴自助早餐是相當平價的，總類多元又好吃便宜，CP值相當高。座位區典雅舒適，大片落地窗有著充足的採光及美景，用餐到一半還可以感受到火車經過的震動，相當有趣。

對於什麼品項最必吃，就有網友推薦燉飯、海鮮及牛排，用料豐富、肉質鮮美軟嫩，而且竟然還有花蟹，讓人忍不住讚嘆！還有脆笛酥比薩，好吃又有創意，很值得推薦給不想花太多錢又想好好吃一頓的朋友們。

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No.8 福華大飯店

彩虹座 NT$680+10%



挑高的天井設計，良好的採光更襯托出優雅舒適的用餐環境，餐點走精緻美味路線，熟食準備用心，有很多道都是功夫菜，一早起來就能品嘗到這樣的美食真的會感到很驚喜。蛋控們記得到蛋料理區，炒蛋、水煮蛋、荷包蛋等蛋料理任君挑選！

傳統的粥一定不會少，除了一般的麵筋、蔭瓜這種台式小菜，這裡還有日式小菜，像是日式醬瓜、高級日料才有的越乃華等豐富的選擇。喜歡台式早餐的網友也不要錯過這道肉羹麵線，旁邊還附上香菜和烏醋給你去提味。

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No.7 台北花園大酒店

饗聚廚房 NT$550+10%

饗聚廚房過去叫做「六國餐廳」，近年來翻修整頓過後也換了一個新的名字，聽了就讓人流口水，但餐廳的食物也不改其精神，從早餐就能吃到多國的料理，特別是日式蕎麥麵、涼麵以及充滿南洋風味的越式河粉湯麵，可以自行選擇配料請工作人員料理，還真沒想過一早就能吃到這麼多元的美食。

身為麵包的愛好者，絕對要來吃吃看這裡的麵包，許多網友都大力推薦，提供的果醬與抹醬種類豐富，情人果醬、桑葚果醬、花生醬、榛果巧克力醬等選擇，各種想過或沒想過的醬都有！各種冷熱食應有盡有，像這樣的價位在台北可說是十分難得！

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No.6 台北新板希爾頓酒店

悅.市集 NT$750+10%

台北新板希爾頓酒店就在板橋的精華地段，附近就是購物、娛樂和商業區，機能上可說是非常方便。悅.市集的裝潢帶點輕奢時尚，桌位距離舒適寬敞，很能感受到都市的美。早餐屬中西合璧，各個都精緻美味，西式比較特別的是有現煎的鬆餅和現切的火腿以及多種口味的綜合起司盤，多樣化且新鮮。

中式餐點中經典的燒餅油條以及刈包居然也出現在吧檯，刈包的控肉不會太油膩、軟嫩入味，非常好吃！這裡還要大讚一下這裡的豆漿，大部分自助餐頂多提供無糖豆漿，但悅.市集豆漿旁還提供了白醋、油條、蝦米等鹹豆漿配料，這種貼心的巧思整個暖進心裡。

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No.5 老爺大酒店

Le Caf'e咖啡廳 NT$680+10%

台北老爺酒店就位處熱鬧的中山商圈，是第一家國際日航連鎖飯店，疫情前就有不少日本客，飯店的早餐相較於其他家就多了很多日式料理，日式咖哩飯、日式煮物、味噌湯等，可以體驗不一樣的早餐。飯店有提供現煮的台式擔仔麵和米粉湯，很適合外國客來感受一下台灣味。

麵包種類繁多，網友特別推薦紅豆麻糬，內餡不黏膩，外皮Q彈好吃。飯店很貼心的還規劃了一小塊素食區，滿足各式各樣的旅客。用餐區的窗外就是一片綠意的林蔭大道，在和煦的陽光下享用美食，讓人格外的放鬆！

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No.4 台北寒舍艾美酒店

探索廚房 NT$890+10%



台北寒舍艾美酒店以當代藝術為基礎，在每個角落都能接觸跨媒材和形式的作品融入其中，探索廚房也讓人感受到現代、時尚。早餐當中讓人眼睛為之一亮的就是將近十桶的莫凡彼和哈根達斯的冰淇淋，上方還有各式樣的軟糖，真的很少在其他酒店看過一早就在吃冰淇淋的，看了既興奮又罪惡。

現煮區的蔬菜種類繁多，甚至還有山蘇可以選；其他間酒店的蒸籠裡，或許會發現叉燒包、奶皇包，而探索廚房竟然還出現了肉圓，這裡的餐點真的是很值得探索。整體評價下來，有網友特別推薦現做的法式吐司以及歐姆蛋，吐司軟Q、口感好吃，歐姆蛋內餡豐富、濃郁的起司香讓人欲罷不能!

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No.3 君品酒店

雲軒西餐廳 NT$680+10%



君品酒店曾經榮獲「台灣前25大豪華飯店」，想必在各個方面都有一定的水準，近期雲軒西餐廳繽紛自助早餐強勢回歸，最令人驚豔的就是沙拉吧，多達二十幾種的新鮮蔬菜，就連少見的歐式萵苣、土豆、石蓮花都可以做組合，顏色繽紛鮮豔，給人一早好心情！網友特別推薦水果玉米，鮮甜好吃！

讓人為之瘋狂的還有自助現燙的牛肉湯，和台南的牛肉湯有些不同，味道偏向西式，但是肉質軟嫩、湯頭鮮甜，來個10碗都不是問題！在餐檯中也不難看出君品對食材的堅持，天然蜂巢的蜂蜜就這樣擺在台上，看得到來源的最放心。

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No.2 美福大飯店

palette彩匯自助餐廳 NT$860+10%

美福大飯店裡的自助早餐也是數一數二的有名，主要分成中、西、日式，還有異國料理和甜點，中式早餐提供粥品和豆漿，還有油條可以搭配呢～還有各式港點像是咖哩餃、蘿蔔絲餅，也是其他自助早餐少有的，更令人開心的是，早餐時段竟然還有哈根達斯跟莫凡彼冰淇淋，真的是太幸福了！

來到美福大飯店，當然要點他們最引以為傲的「熟成牛肉麵」啦！選用高級進口牛肉，再採用「乾式熟成」工法，搭上現做麵條，成就了超Q彈美味的五星級牛肉麵，真是一大享受。

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No.1 台北晶華酒店

栢麗廳 Brasserie NT$880+10%

有天下第一廳之稱、CNN唯一推薦台北必吃的自助餐晶華酒店「栢麗廳」，他們的自助早餐尤其驚人，每種品項都豐富又好吃，生菜沙拉及水果都很新鮮，還有起司、堅果可搭配，麵包也相當精緻，像是草莓可頌、現做鬆餅、法式吐司等等，讓人忍不住食指大動！

最令人驚豔的就是熟食區了，從清粥小菜到烤物、麵點等應有盡都有，最特別的是，還有現做韓式海苔捲，這可是其他自助餐吃不到的唷！現做麵類裡的韓式海鮮麵，竟然有蝦子、淡菜，超下重本超華麗！像這樣精緻又豐富到自助早餐，吃一餐就可以直接飽到晚上，簡直物超所值，大家還不趕快訂起來！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年2月17日至2022年2月16日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雙北十大飯店buffet』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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