手搖店漲5塊...網苦笑「變55嵐」 神級優惠取消更讓網友心碎滿地

連鎖手搖飲「50嵐」驚傳漲價！針對北部地區，自3月1日起，除75元商品外，其他產品皆漲5元。消息曝光後令網友心碎一地，但最讓網友們傷心的卻是50嵐同時宣布「取消神級優惠」。

這名網友在Dcard發文分享「50嵐漲價」的消息，除了原本75元的飲料之外，從3月開始，其他種類飲品皆漲5元，此外「免費料多」的優惠也將取消，消息一出令大批網友一陣哀號。

網友們留下心碎回應，「它失去唯一的優點了」、「從50嵐變成55嵐」、「以前買飲料是掏零錢的小確幸，現在買飲料變成一張鈔票」、「可是我戒不掉50嵐啊」、「漲價就算了，還取消免費料多，我不能接受啊！」

不過，也有網友補充說明這次漲價計畫僅在北北基地區實施，因此許多中南部縣市的網友們紛紛歡呼，「耶太棒了！」、「好加在只有北北基」、「台中人表示開心」、「還好，我很少喝」。