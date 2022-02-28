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白色情人節要來了！BAC「手工白玫瑰蛋糕」訴情意

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
BAC「花舞戀曲」玫瑰櫻桃蛋糕，3.5吋售價799元。圖／BAC提供
BAC「花舞戀曲」玫瑰櫻桃蛋糕，3.5吋售價799元。圖／BAC提供

「白色情人節」即將於3月14日登場，也正是戀人向另一半回應心意的時刻。甜點品牌「BAC」本季推出「花舞戀曲」玫瑰櫻桃蛋糕，以立體的心型蛋糕搭配手工捏製白玫瑰花，結合情人節的浪漫元素，藉此為情人們傳達愛意。

繼2月14日西洋情人節推出「玫你不可」情人節蛋糕後，BAC本次推出的「花舞戀曲」玫瑰櫻桃蛋糕，使用立體的愛心香草戚風蛋糕為主體，內在則是使用台灣埔里有機玫瑰花花瓣熬煮成醬，搭配櫻桃成為內餡，並且帶來酸甜清爽的滋味。外層則是以白巧克力淋醬，再鑲上手工捏製的白色玫瑰花作為裝飾，透過白玫瑰花語所代表的「純潔、無暇的愛」，象徵戀人在彼此心上綻放。

「花舞戀曲」玫瑰櫻桃蛋糕一次集結情人節常見的「玫瑰、愛心、巧克力、蛋糕」4種元素，以浪漫四重奏為愛侶的感情升溫。即日起於官網開放預購，自3月3日起於全台門市及官網開始販售，3.5吋售價799元，採期間限定販售。

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