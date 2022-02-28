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香甜泰味！Café del SOL推「泰奶鹹蛋黃舒芙蕾鬆餅」
香甜的「手標泰式奶茶」可謂是旅遊泰國必喝的經典飲品。來自日本的鬆餅店「Café del SOL」今年將泰奶元素加入招牌的舒芙蕾鬆餅中，加上鹹蛋黃增添層次，推出「泰奶鹹蛋黃舒芙蕾鬆餅」，讓甜食控們享受甜蜜異國滋味。
源自日本福岡的Café del SOL，店內招牌的鬆餅擁有蓬鬆軟綿的口感、口味多變，也被譽為「福岡第一鬆餅」，並於2018年首度登台。過去Café del SOL也曾推出泰奶相關甜品，此次新推出的「泰奶鹹蛋黃舒芙蕾鬆餅」，由主廚重新調整比例，更能符合台灣人的口味。套餐中使用手標泰式奶茶熬煮而成的泰奶醬，搭配上蓬鬆的鬆餅，創造出濃郁香甜的滋味，另外還搭配主廚特製鹹蛋黃脆片、比利時牛奶巧克力椰奶慕斯、鹹蛋黃流沙手標奶霜達克瓦茲，藉由不同元素間的組合，帶來豐富的口感與多重滋味變化，每套460元。
同時Café del SOL也推出「泰式熊熊奶茶」，讓泰式奶茶搭配造型可愛的熊熊冰磚上桌，每杯209元。至於「玫瑰夏日慕斯」則是以沙布列餅乾為底，配上愛心造型的玫瑰慕斯，並以百香果、葡萄柚庫里為內餡，帶來微酸微甜的果香滋味，每顆170元。過去曾快閃推出的「泰奶鹹蛋黃手作生乳捲」，也於線上商場重新常態性販售，每條原價790元，優惠價699元。同時線上商城也提供達克瓦滋禮盒組，每盒480元。
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