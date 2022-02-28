聽新聞
test
0:00 / 0:00
飲料效期後標示「+S」代表什麼？食藥署解答：和日本食品有關
有市售瓶裝飲料效期後方標示「+S」字樣，所代表意義引發網友猜測熱議。衛福部食藥署說明，若為日本食品，效期旁或下方加註的英文代碼，是代表食品製造廠的地點，與效期無關。
日前有網友在臉書（Facebook）社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文詢問，購買的瓶裝飲料有效日期標示為「2022年2月+S」，好奇這瓶飲料的效期到底到2月幾日，引發網友熱議。
衛生福利部食品藥物管理署「闢謠專區」近日發文說明，依據食品安全衛生管理法施行細則第13條規定，有效日期應印刷於容器或包裝上，並依習慣能辨明的方式標明年月日。但保存期限在3個月以上者，有效日期可僅標明年月，並以當月末日為終止日。
依照食藥署說明，網友購買的瓶裝飲料，有效日期即為2022年2月底，也就是2月28日到期。
食藥署也說明，有效期限後標示「+S」字樣，與食安法要求的標示規定無關。
食藥署進一步解釋，若是日本進口食品，於有效日期旁邊、下面，或於製造商名稱旁邊標示的英文代碼，是「製造所固有記號」，即代表產品的製造廠地點，可透過食品業者的網頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言