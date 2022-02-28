快訊

今起運動、拍照免戴口罩！「5大類放寬措施」一次看

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飲料效期後標示「+S」代表什麼？食藥署解答：和日本食品有關

中央社 / 台北28日電
日前有網友詢問，購買的瓶裝飲料有效日期標示為「2022年2月+S」，引發熱議。圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
日前有網友詢問，購買的瓶裝飲料有效日期標示為「2022年2月+S」，引發熱議。圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說

有市售瓶裝飲料效期後方標示「+S」字樣，所代表意義引發網友猜測熱議。衛福部食藥署說明，若為日本食品，效期旁或下方加註的英文代碼，是代表食品製造廠的地點，與效期無關。

日前有網友在臉書（Facebook）社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文詢問，購買的瓶裝飲料有效日期標示為「2022年2月+S」，好奇這瓶飲料的效期到底到2月幾日，引發網友熱議。

衛生福利部食品藥物管理署「闢謠專區」近日發文說明，依據食品安全衛生管理法施行細則第13條規定，有效日期應印刷於容器或包裝上，並依習慣能辨明的方式標明年月日。但保存期限在3個月以上者，有效日期可僅標明年月，並以當月末日為終止日。

依照食藥署說明，網友購買的瓶裝飲料，有效日期即為2022年2月底，也就是2月28日到期。

食藥署也說明，有效期限後標示「+S」字樣，與食安法要求的標示規定無關。

食藥署進一步解釋，若是日本進口食品，於有效日期旁邊、下面，或於製造商名稱旁邊標示的英文代碼，是「製造所固有記號」，即代表產品的製造廠地點，可透過食品業者的網頁查詢。

食藥署 日本 食安 好市多 Costco

延伸閱讀

抗憂鬱藥物恐增產後出血風險 食藥署評估風險管控

調節血壓健康食品 即起廢除動物實驗

快看你手邊蚊蟲藥！「允消寧膚蚊蟲止癢液」不純物超標 食藥署回收

過敏鼻塞怎麼辦，自行購買鼻噴劑可緩解？「3類鼻噴劑」當心用錯恐愈用愈惡化！

相關新聞

掌握國內商機、跨足海外市場！有.設計「募資線上座談會」三月舉行

兩年的疫情迫使大環境改變，讓消費者對於生活訴求有了新的定義，也激發不少品牌轉型創新，但對於「創意」而言，市場的期待與磨合是上市前最重要的功課，「群眾募資」儼然成為最佳的溝通橋樑。資深募資團隊「有.設計uDesign」與台灣最大募資平台「嘖嘖zeczec」將於三月七日舉辦「群眾募資線上座談會」，名額有限，邀請有興趣的品牌、商家盡早報名。

不訂房也能吃到的華麗早餐！雙北十大飯店早餐buffet吃到飽

飯店早餐真的是讓人期待享受的事，尤其是自助式吃到飽，琳瑯滿目的美食，不管前天多晚睡都要起床吃一下～一天美好的早晨就由美食開啟，從中式的稀飯到西式的沙拉麵包，一樣都不能少，絕對要吃好吃滿！

山澗園林宋居 體驗頂級旅宿

聯合報系有行旅企畫的「山澗園林宋居」旅程，將引領旅人到隱身南投山林間的茶王私宅，這裡依山傍水，曾被國內旅遊網評選為「全台...

群眾募資 線上座談

資深募資團隊「有.設計uDesign」與台灣最大募資平台「嘖嘖zeczec」七日舉辦「群眾募資線上座談會」，名額有限，邀...

川菜大師鄧華東「南堂包席」 盡現一菜一格 百菜百味之妙

我人生當中最精彩的一頓川菜是和「老波頭」──是位在大陸非常有名的美食作者，一同在上海品嘗的。老波頭曾撰寫過一本「川菜平反...

手搖店漲5塊...網苦笑「變55嵐」 神級優惠取消更讓網友心碎滿地

連鎖手搖飲「50嵐」驚傳漲價！針對北部地區，自3月1日起，除75元商品外，其他產品皆漲5元。消息曝光後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。