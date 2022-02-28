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「師大商圈NFT」開賣！15間小吃享「買1送1＋無限吃」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
台灣美食到Taiwan Food DAO」自3月1日凌晨1點整，將發行師大龍泉商圈NFT。
台灣美食到Taiwan Food DAO」自3月1日凌晨1點整，將發行師大龍泉商圈NFT。

隨著「元宇宙」風潮，「NFT（非同質化代幣）」也席捲全球。以餐飲、休閒、美食為主題的DAO組織「台灣美食到Taiwan Food DAO」，將NFT加入實體應用價值，自3月1日凌晨1點整，發行師大龍泉商圈NFT。持有者除了可享超過15間台北師大商圈知名小吃買1送1之外，還加碼享有師大龍泉商圈超過15間「美食吃到飽」的福利。

「台灣美食到Taiwan Food DAO」號稱是全世界第一個以餐飲、休閒、美食為主題的DAO組織。有鑑於區塊鏈對於餐飲產業的導入具有非常高的門檻，因此藉由去中心化的方式成立，藉此協助餐旅娛樂業導入區塊鏈落地應用。

首波推出的師大龍泉商圈NFT，網羅包含銅樂火鍋、許記生煎包、燈籠滷味、阿諾可麗餅、師園鹽酥雞、雞房重地鹽水雞等超過15個知名品牌，每間店限量發行100張NFT，自3月1日凌晨1點起於NFT平台「OurSong」首發，每枚售價30美金。購買者持NFT，即可於各對應品牌享「指定商品買1送1」的優惠，另外在3月14日、5月10日、6月14日、7月11日、8月8日與9月13日等日期，即可至師大商圈的對應店家，享受「無限吃到飽」的優惠。

吃到飽 品牌

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