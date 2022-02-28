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高雄SKM Park新品牌報到 MK、添好運、春水堂接連登場
有開闊室內外空間，提供優惠購物且兼具休閒娛樂機能的Outlets，是近來大受歡迎的零售業態，台南三井OUTLET從試營運至開幕緊接著228連假，平均每日吸引2～3萬人前往嘗鮮體驗。而一月下旬試營運的高雄SKM Park也成為南台灣出遊新地標，3月起還有輕奢、餐飲新櫃陸續進駐。
SKM Park話題店櫃陸續營運登場，國際名品除了Coach、Boss、Shiatzy Chen、AllSaints、Max Mara、Montblanc(期間限定)等，再迎來輕奢品牌MICHAEL KORS加入，將於3月4日開幕，全面平均3.5折起。
而餐飲美食也有新血加入，像是COMEBUYTEA近日南部獨家登場；添好運五代店，將於3月6日試營運並於3月11日正式開幕，並規劃專屬VIP包廂可預約「好運私廚料理」服務，慶祝開幕，3月6日至3月31日高雄民眾到店內用餐享9.5折優惠，消費滿500元再送XO醬臘味炒飯券一張，數量有限送完為止。
珍奶創始店「春水堂人文茶館」也將於3月25進駐開幕，3月25日至3月27日開幕首三日，單筆消費滿899元，送「珍奶買一送一券」，每日限定50張，贈完為止。
而冠軍麵包「吳寶春麥方店」及「吳寶春自己做」雙品牌概念店也將於3月下旬開幕。「吳寶春自己做」是南部獨家且全台唯二的特別店型，由「吳寶春麥方店」與「自己做烘焙聚樂部」合作創立，主打「寶春師傅大獎麵包」DIY體驗，採同一空間雙品牌經營模式，打造出既是麵包店也是烘焙DIY教室的概念店。現場除了能買到冠軍麵包外，還可親自體驗烘焙DIY酒釀桂圓、梅引茶香、荔枝玫瑰，從秤材料開始到完成包裝，都可親手製作完成。
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