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環球購物中心近30新櫃登場 車站店型餐飲新陣容加入

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Global Mall車站店型春季改裝引進許多餐飲新櫃。圖／Global Mall提供
Global Mall車站店型春季改裝引進許多餐飲新櫃。圖／Global Mall提供

母親節檔期前夕，Global Mall環球購物中心春季改裝3至4月將近30個新櫃陸續登場，車站店型仍以餐飲新櫃為主力，讓通勤族又可變化新口味，新北中和店與桃園機場捷運沿線三店則以滿足在地需求，引進居家生活品牌為主。

環球購物中心板橋車站進駐日本炸牛排名店「京都勝牛」新北首店，即將在3月2日登場，開幕推出首五日(3/2～3/6)「板橋限定」套餐，包括和風鐵板牛排、比目魚腰內豬排、元祖牛排串炸、60元飲品，原價1,130元、優惠價999元。新北首店還有金色三麥全新日式咖哩品牌「咖哩樹」、休閒服飾品牌「EVERLAST+NCAA」、文青風「二吉軒豆乳」、古早味手搖飲爆紅「龜記茗品」、「POYA寶雅」及「米特才藝中心」等多家餐飲、生活雜貨新櫃將在3、4月率續登場。

南港車站3月也引進多個餐飲新櫃，其中有多家為台北獨家店，包括主打來自夏威夷火山冰滴咖啡、現烤舒芙蕾的「金茂宜咖啡」、簡約輕食風「魚骨頭Cafe」，同時3月還有「八蒜包」、「cama café」、「愛手創X懶懶咖啡」複合店等多家餐飲新櫃登場。

桃園A8引進多家商圈獨家櫃，包括「FUJI按摩椅」、「G2000」、「Pintoo」、「樂本甜手作甜點」；桃園A19有「追風奇幻島-翻滾小雪怪」、「金車噶瑪蘭威士忌」、滑板車品牌「Segway-Ninebot」、「咖哩樹」在3、4月接續登場；林口A9則引進「立可酷剪燙染」。新北中和、屏東市同時有休閒服飾配件品牌「KANGOL」進駐，屏東市還有「輝葉按摩椅」、「德泰彈簧床」的櫃位改裝。

Global Mall車站店型春季改裝引進許多餐飲新櫃。圖／Global Mall提供
Global Mall車站店型春季改裝引進許多餐飲新櫃。圖／Global Mall提供
「京都勝牛」新北首店3月2日於Global Mall板橋車站登場，首五日推限定套餐原價1,130元優惠價999元。圖／Global Mall提供
「京都勝牛」新北首店3月2日於Global Mall板橋車站登場，首五日推限定套餐原價1,130元優惠價999元。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A8將於3月引進「樂本甜手作甜點」新櫃。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A8將於3月引進「樂本甜手作甜點」新櫃。圖／Global Mall提供
Global Mall南港車站引進「金茂宜咖啡」台北獨家店，3月中登場。圖／Global Mall提供
Global Mall南港車站引進「金茂宜咖啡」台北獨家店，3月中登場。圖／Global Mall提供
Global Mall車站店型春季改裝引進許多餐飲新櫃。圖／Global Mall提供
Global Mall車站店型春季改裝引進許多餐飲新櫃。圖／Global Mall提供
Global Mall南港車站將引進「魚骨頭Cafe」新櫃。圖／Global Mall提供
Global Mall南港車站將引進「魚骨頭Cafe」新櫃。圖／Global Mall提供

品牌 桃園機場 新北

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