環球購物中心近30新櫃登場 車站店型餐飲新陣容加入

母親節檔期前夕，Global Mall環球購物中心春季改裝3至4月將近30個新櫃陸續登場，車站店型仍以餐飲新櫃為主力，讓通勤族又可變化新口味，新北中和店與桃園機場捷運沿線三店則以滿足在地需求，引進居家生活品牌為主。

環球購物中心板橋車站進駐日本炸牛排名店「京都勝牛」新北首店，即將在3月2日登場，開幕推出首五日(3/2～3/6)「板橋限定」套餐，包括和風鐵板牛排、比目魚腰內豬排、元祖牛排串炸、60元飲品，原價1,130元、優惠價999元。新北首店還有金色三麥全新日式咖哩品牌「咖哩樹」、休閒服飾品牌「EVERLAST+NCAA」、文青風「二吉軒豆乳」、古早味手搖飲爆紅「龜記茗品」、「POYA寶雅」及「米特才藝中心」等多家餐飲、生活雜貨新櫃將在3、4月率續登場。

南港車站3月也引進多個餐飲新櫃，其中有多家為台北獨家店，包括主打來自夏威夷火山冰滴咖啡、現烤舒芙蕾的「金茂宜咖啡」、簡約輕食風「魚骨頭Cafe」，同時3月還有「八蒜包」、「cama café」、「愛手創X懶懶咖啡」複合店等多家餐飲新櫃登場。

桃園A8引進多家商圈獨家櫃，包括「FUJI按摩椅」、「G2000」、「Pintoo」、「樂本甜手作甜點」；桃園A19有「追風奇幻島-翻滾小雪怪」、「金車噶瑪蘭威士忌」、滑板車品牌「Segway-Ninebot」、「咖哩樹」在3、4月接續登場；林口A9則引進「立可酷剪燙染」。新北中和、屏東市同時有休閒服飾配件品牌「KANGOL」進駐，屏東市還有「輝葉按摩椅」、「德泰彈簧床」的櫃位改裝。