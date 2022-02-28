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到「嘉」必吃的6間美食 沙鍋魚頭、豆花、雞肉飯一次吃得過癮！
這篇收藏起來，以後到「嘉」不怕沒得吃！
新鮮直送的大頭鰱每日現炸，鰱魚頭肉質細緻肥美，表皮炸到金黃上色，入鍋後外皮吸收湯汁變得油潤，魚頭充滿膠質的肥腴口感，邊吃邊啃非常過癮！（MENU美食誌Rainie倩提供）
嘉義市/西區
必點蜜粉圓泰奶壺豆花，豆花綿密且帶有豆香，香氣十足的泰奶配上甜而不膩又保有彈性口感的粉圓，最後加上店家自製的蛋捲酥，味道和口感又更上一層樓！（MENU美食誌văn提供）
嘉義市/東區
火雞肉絲飯的火雞肉配上彈牙飽水的米飯及店家獨門調製的醬汁，以自家豬油炸出的油蔥酥噴香迷人，以雞湯調配的醬底，讓雞肉的寡淡滋味更上一層樓。（MENU美食誌林琦琦提供）
嘉義市/東區
嘉義市/西區
嘉義市/東區
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