快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好萊塢巨星麥可肯恩妻原是珠寶設計師！作品邦瀚斯上拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
好萊塢巨星麥可肯恩妻子Shakira Caine設計的首飾將登邦瀚斯拍賣。圖／邦瀚斯提供
好萊塢巨星麥可肯恩妻子Shakira Caine設計的首飾將登邦瀚斯拍賣。圖／邦瀚斯提供

在蝙蝠俠系列電影中演出萬能管家阿福、並為金獎大導演克里斯多福諾蘭御用好搭擋的實力派演員麥可凱恩（Sir Michael Caine），私生活向來相當低調。即將於3月2日登上倫敦邦瀚斯（Bonhams）的一系列私人珍藏主題拍賣「Sir Michael Caine: The Personal Collection」中，一系列深具時代風格的藝術珠寶登上拍場，原來是來自他妻子Shakira Caine的創作與收藏，令人相當驚艷！

Shakira在1980年代中期，因為去紐約大都會博物參觀了當時由傳奇時尚雜誌編輯Diana Vreeland所策展的展覽「印度皇家服飾展」（The Costumes of Royal India）受到啟發，開始自己嘗試珠寶設計，「流著印度血統的我，看到那些印度大公的珠寶深受感動。印度珠寶富有生命力、大膽活潑、充滿生命力，將永世流傳！我熱愛這些珠寶鮮豔的色彩、細緻的金工、寶石的細節….」

當時展出的許多傳統珠寶是在孟買為了這場展覽而特別重新訂製的，Shakira除了為自己也訂製一套以外，也意外發現當時負責重製珠寶的Sunita Pitamber恰好是她的舊識，兩人於是展開合作。Shakira所設計的首飾在80年代末起開始到90年代期間，在倫敦的Harrods和Harvey Nichols百貨、紐約的Bergdorf Goodman、以及比佛利山莊的Neiman-Marcus百貨公司販售，共有30款項鍊、40款耳環、和20款手環。

金珠細節流蘇裝飾項鍊，長約38.0 - 40.5公分，估價500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
金珠細節流蘇裝飾項鍊，長約38.0 - 40.5公分，估價500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
好萊塢巨星麥可肯恩妻子Shakira Caine設計的首飾將登邦瀚斯拍賣。圖／邦瀚斯提供
好萊塢巨星麥可肯恩妻子Shakira Caine設計的首飾將登邦瀚斯拍賣。圖／邦瀚斯提供
鑲寶石項鍊，上有Shakira簽名，長約33.5 - 40.0公分，估價500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
鑲寶石項鍊，上有Shakira簽名，長約33.5 - 40.0公分，估價500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
好萊塢巨星麥可肯恩妻子Shakira Caine設計的首飾將登邦瀚斯拍賣。圖／邦瀚斯提供
好萊塢巨星麥可肯恩妻子Shakira Caine設計的首飾將登邦瀚斯拍賣。圖／邦瀚斯提供
鑲寶石頸鍊，上有Shakira簽名，長約36.5 - 39.2公分，估價500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
鑲寶石頸鍊，上有Shakira簽名，長約36.5 - 39.2公分，估價500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
琉璃珠頸鍊，長約45公分，估價500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
琉璃珠頸鍊，長約45公分，估價500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
鑲寶石頸鍊，上有Shakira簽名，長約36.5 - 41.0公分，估價500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
鑲寶石頸鍊，上有Shakira簽名，長約36.5 - 41.0公分，估價500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
珠鍊鑲寶石手鍊，上有Shakira簽名，長約18.5公分，估價400英鎊起。圖／邦瀚斯提供
珠鍊鑲寶石手鍊，上有Shakira簽名，長約18.5公分，估價400英鎊起。圖／邦瀚斯提供

珠寶 印度 紐約

延伸閱讀

林心如俏麗短髮根本青春少女 蕭邦百萬鑽表助回春

印度角色尷尬 未應美英之請譴責俄國侵烏

俄烏開戰首都遭轟炸 好萊塢天后驚吐「美國也很危險」

《少年法庭》金惠秀爆乳美拍珠寶大片！揭密51歲「美胸皇后」的凍齡秘訣，用2食物抗老

相關新聞

飲料效期後標示「+S」代表什麼？食藥署解答：和日本食品有關

有市售瓶裝飲料效期後方標示「+S」字樣，所代表意義引發網友猜測熱議。衛福部食藥署說明，若為日本食品，效期旁或下方加註的英...

155家店「吃鍋7折再送肉」 全台最大火鍋節3/1開跑

全台最大的「火鍋節」來了！這是由都會享樂預訂平台FunNow攜手WalkerLand主辦的第二屆火鍋節，參與的店家數創新...

香甜泰味！Café del SOL推「泰奶鹹蛋黃舒芙蕾鬆餅」

香甜的「手標泰式奶茶」可謂是旅遊泰國必喝的經典飲品。來自日本的鬆餅店「Café del SOL」今年將泰奶元素加入招牌的...

到「嘉」必吃的6間美食 沙鍋魚頭、豆花、雞肉飯一次吃得過癮！

這篇收藏起來，以後到「嘉」不怕沒得吃！

「師大商圈NFT」開賣！15間小吃享「買1送1＋無限吃」

隨著「元宇宙」風潮，「NFT（非同質化代幣）」也席捲全球。以餐飲、休閒、美食為主題的DAO組織「台灣美食到Taiwan ...

在家「遨遊捷克」 謝哲青 X 慕夏線上講座199優惠倒數

在台展出深獲好評的永恆慕夏特展，展期進入倒數階段，為延續特展人氣，特別邀請讀過萬卷書，也行過萬里路的旅遊作家-謝哲青老師，舉辦期間限定「遇見慕夏的浪漫與永恆」線上導覽課程，超過一小時的豐富內容、以平易近人的199優惠價，期能為民眾帶來最專業的名畫導聆體驗。推出至今，已吸引不少藝術愛好者參與，目前早鳥優惠已進入最後倒數階段，有興趣的消費者要搶要快。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。