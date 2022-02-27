好萊塢巨星麥可肯恩妻原是珠寶設計師！作品邦瀚斯上拍

在蝙蝠俠系列電影中演出萬能管家阿福、並為金獎大導演克里斯多福諾蘭御用好搭擋的實力派演員麥可凱恩（Sir Michael Caine），私生活向來相當低調。即將於3月2日登上倫敦邦瀚斯（Bonhams）的一系列私人珍藏主題拍賣「Sir Michael Caine: The Personal Collection」中，一系列深具時代風格的藝術珠寶登上拍場，原來是來自他妻子Shakira Caine的創作與收藏，令人相當驚艷！

Shakira在1980年代中期，因為去紐約大都會博物參觀了當時由傳奇時尚雜誌編輯Diana Vreeland所策展的展覽「印度皇家服飾展」（The Costumes of Royal India）受到啟發，開始自己嘗試珠寶設計，「流著印度血統的我，看到那些印度大公的珠寶深受感動。印度珠寶富有生命力、大膽活潑、充滿生命力，將永世流傳！我熱愛這些珠寶鮮豔的色彩、細緻的金工、寶石的細節….」