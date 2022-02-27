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好萊塢巨星麥可肯恩妻原是珠寶設計師！作品邦瀚斯上拍
在蝙蝠俠系列電影中演出萬能管家阿福、並為金獎大導演克里斯多福諾蘭御用好搭擋的實力派演員麥可凱恩（Sir Michael Caine），私生活向來相當低調。即將於3月2日登上倫敦邦瀚斯（Bonhams）的一系列私人珍藏主題拍賣「Sir Michael Caine: The Personal Collection」中，一系列深具時代風格的藝術珠寶登上拍場，原來是來自他妻子Shakira Caine的創作與收藏，令人相當驚艷！
Shakira在1980年代中期，因為去紐約大都會博物參觀了當時由傳奇時尚雜誌編輯Diana Vreeland所策展的展覽「印度皇家服飾展」（The Costumes of Royal India）受到啟發，開始自己嘗試珠寶設計，「流著印度血統的我，看到那些印度大公的珠寶深受感動。印度珠寶富有生命力、大膽活潑、充滿生命力，將永世流傳！我熱愛這些珠寶鮮豔的色彩、細緻的金工、寶石的細節….」
當時展出的許多傳統珠寶是在孟買為了這場展覽而特別重新訂製的，Shakira除了為自己也訂製一套以外，也意外發現當時負責重製珠寶的Sunita Pitamber恰好是她的舊識，兩人於是展開合作。Shakira所設計的首飾在80年代末起開始到90年代期間，在倫敦的Harrods和Harvey Nichols百貨、紐約的Bergdorf Goodman、以及比佛利山莊的Neiman-Marcus百貨公司販售，共有30款項鍊、40款耳環、和20款手環。
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