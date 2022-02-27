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牛仔褲其實是皮革做的？BV新設計師首秀 帶來好多驚喜

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
在2022秋冬米蘭時裝周中萬眾矚目的重頭戲，絕對是迎來新任創意總監Matthieu Blazy的Bottega Veneta（簡稱BV）大秀。圖／Bottega Veneta提供
在2022秋冬米蘭時裝周中萬眾矚目的重頭戲，絕對是迎來新任創意總監Matthieu Blazy的Bottega Veneta（簡稱BV）大秀。圖／Bottega Veneta提供

在2022秋冬米蘭時裝周中萬眾矚目的重頭戲，絕對是迎來新任創意總監Matthieu Blazy的Bottega Veneta（簡稱BV）。這個在短短幾季內賣翻全球成為年輕世代心中新一代人氣王的品牌，在改朝換代後會推出怎樣的嶄新設計，著實讓人引領期盼。今日凌晨3:00，Matthieu Blazy當家作主的處女秀終於揭開神秘面紗，服裝與配件都走出與前任設計師Daniel Lee不同的風格，更帶回品牌標誌性的Intrecciato編織元素，可說是一個「用Matthieu Blazy觀點重新詮釋BV經典」的系列。

最能聚焦觀眾目光的開場第一套服裝，Matthieu Blazy選擇最極簡的組合—你我衣櫃絕對都有的白色背心配牛仔褲，似乎象徵著一切重新洗牌的那種簡單樸實。「Bottega Veneta一直刻劃著時尚與實用兼具的精髓，因為它有著精湛的皮革工藝、它不斷的扎根並演化、它代表著新時代的經典，這正是這個品牌無聲的力量。」他說，而為了彰顯BV以皮具製品起家的傳統，他也打造了許多皮革面料的單品，很多品項都在跟大家玩視覺遊戲，讓你乍看之下不會發現那是皮革面料。像是開場的牛仔褲，其實是磨砂皮革材質印刷上丹寧花紋，同樣的手法也運用在男友式襯衫上。其他風衣、洋裝、連身褲等，都是皮革製成，並在肩膀處加上了彩球般的裝飾，簡約中增添熱鬧活力。前短後長的皮革長裙露出內裏彩色流蘇裝飾，展現帶有獨特個性的華麗精緻感。

而新一季的包款與鞋款也可概括出幾大特色，其一是Intrecciato編織元素，被運用在皮革長靴、翻蓋包等單品上，還有一款結合金屬提把，展現精緻質感。像是抱枕的皮革手拿包，以嶄新的姿態延續BV帶起的空氣包熱潮，尖頭高跟鞋的側面也以特殊鞋跟展現建築風格魅力。Matthieu Blazy透過首個系列作品，引領大家一同探討過去的經典是如何創造了現在的潮流，並喚起對未來的想像。

這場秀也吸引了許多重量級來賓到場，包括曾與Matthieu Blazy共事的設計師Raf Simons、開雲集團總裁François-Henri Pinault、女星茱莉安摩爾等人。

Matteo Canestraro打造的秀場空間。圖／Bottega Veneta提供
Matteo Canestraro打造的秀場空間。圖／Bottega Veneta提供
秀場外牆以標誌性的BV綠點綴。圖／Bottega Veneta提供
秀場外牆以標誌性的BV綠點綴。圖／Bottega Veneta提供
開雲集團總裁François-Henri Pinault、女星茱莉安摩爾。圖／Bottega Veneta提供
開雲集團總裁François-Henri Pinault、女星茱莉安摩爾。圖／Bottega Veneta提供
開場的牛仔褲，其實是磨砂皮革材質印刷上丹寧花紋。圖／Bottega Veneta提供
開場的牛仔褲，其實是磨砂皮革材質印刷上丹寧花紋。圖／Bottega Veneta提供
編織包結合金屬提把，展現精緻質感。圖／Bottega Veneta提供
編織包結合金屬提把，展現精緻質感。圖／Bottega Veneta提供
Intrecciato編織元素也出現在服裝上。圖／Bottega Veneta提供
Intrecciato編織元素也出現在服裝上。圖／Bottega Veneta提供
前短後長的皮革長裙露出內裏彩色流蘇裝飾，展現帶有獨特個性的華麗精緻感。圖／Bottega Veneta提供
前短後長的皮革長裙露出內裏彩色流蘇裝飾，展現帶有獨特個性的華麗精緻感。圖／Bottega Veneta提供
男友式襯衫也是磨砂皮革材質製成。圖／Bottega Veneta提供
男友式襯衫也是磨砂皮革材質製成。圖／Bottega Veneta提供
最能聚焦觀眾目光的開場第一套服裝，Matthieu Blazy選擇最極簡的組合—你我衣櫃絕對都有的白色背心配牛仔褲，似乎象徵著一切重新洗牌的那種簡單樸實。圖／Bottega Veneta提供
最能聚焦觀眾目光的開場第一套服裝，Matthieu Blazy選擇最極簡的組合—你我衣櫃絕對都有的白色背心配牛仔褲，似乎象徵著一切重新洗牌的那種簡單樸實。圖／Bottega Veneta提供
尖頭高跟鞋的側面也以特殊鞋跟展現建築風格魅力。圖／Bottega Veneta提供
尖頭高跟鞋的側面也以特殊鞋跟展現建築風格魅力。圖／Bottega Veneta提供
在2022秋冬米蘭時裝周中萬眾矚目的重頭戲，絕對是迎來新任創意總監Matthieu Blazy的Bottega Veneta（簡稱BV）大秀。圖／Bottega Veneta提供
在2022秋冬米蘭時裝周中萬眾矚目的重頭戲，絕對是迎來新任創意總監Matthieu Blazy的Bottega Veneta（簡稱BV）大秀。圖／Bottega Veneta提供
本季配件充滿Intrecciato編織元素。圖／Bottega Veneta提供
本季配件充滿Intrecciato編織元素。圖／Bottega Veneta提供
像是抱枕的皮革手拿包，以嶄新的姿態延續BV帶起的空氣包熱潮。圖／Bottega Veneta提供
像是抱枕的皮革手拿包，以嶄新的姿態延續BV帶起的空氣包熱潮。圖／Bottega Veneta提供
曾與Matthieu Blazy共事的設計師Raf Simons。圖／Bottega Veneta提供
曾與Matthieu Blazy共事的設計師Raf Simons。圖／Bottega Veneta提供
厚底靴也還是男裝重點。圖／Bottega Veneta提供
厚底靴也還是男裝重點。圖／Bottega Veneta提供
編織翻蓋包。圖／Bottega Veneta提供
編織翻蓋包。圖／Bottega Veneta提供
編織皮革長靴。圖／Bottega Veneta提供
編織皮革長靴。圖／Bottega Veneta提供
同樣的手法也運用在男友式襯衫上。其他風衣、洋裝、連身褲等，都是皮革製成，並在肩膀處加上了彩球般的裝飾，簡約中增添熱鬧活力。圖／Bottega Veneta提供
同樣的手法也運用在男友式襯衫上。其他風衣、洋裝、連身褲等，都是皮革製成，並在肩膀處加上了彩球般的裝飾，簡約中增添熱鬧活力。圖／Bottega Veneta提供

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