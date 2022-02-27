牛仔褲其實是皮革做的？BV新設計師首秀 帶來好多驚喜

在2022秋冬米蘭時裝周中萬眾矚目的重頭戲，絕對是迎來新任創意總監Matthieu Blazy的Bottega Veneta（簡稱BV）。這個在短短幾季內賣翻全球成為年輕世代心中新一代人氣王的品牌，在改朝換代後會推出怎樣的嶄新設計，著實讓人引領期盼。今日凌晨3:00，Matthieu Blazy當家作主的處女秀終於揭開神秘面紗，服裝與配件都走出與前任設計師Daniel Lee不同的風格，更帶回品牌標誌性的Intrecciato編織元素，可說是一個「用Matthieu Blazy觀點重新詮釋BV經典」的系列。

最能聚焦觀眾目光的開場第一套服裝，Matthieu Blazy選擇最極簡的組合—你我衣櫃絕對都有的白色背心配牛仔褲，似乎象徵著一切重新洗牌的那種簡單樸實。「Bottega Veneta一直刻劃著時尚與實用兼具的精髓，因為它有著精湛的皮革工藝、它不斷的扎根並演化、它代表著新時代的經典，這正是這個品牌無聲的力量。」他說，而為了彰顯BV以皮具製品起家的傳統，他也打造了許多皮革面料的單品，很多品項都在跟大家玩視覺遊戲，讓你乍看之下不會發現那是皮革面料。像是開場的牛仔褲，其實是磨砂皮革材質印刷上丹寧花紋，同樣的手法也運用在男友式襯衫上。其他風衣、洋裝、連身褲等，都是皮革製成，並在肩膀處加上了彩球般的裝飾，簡約中增添熱鬧活力。前短後長的皮革長裙露出內裏彩色流蘇裝飾，展現帶有獨特個性的華麗精緻感。

而新一季的包款與鞋款也可概括出幾大特色，其一是Intrecciato編織元素，被運用在皮革長靴、翻蓋包等單品上，還有一款結合金屬提把，展現精緻質感。像是抱枕的皮革手拿包，以嶄新的姿態延續BV帶起的空氣包熱潮，尖頭高跟鞋的側面也以特殊鞋跟展現建築風格魅力。Matthieu Blazy透過首個系列作品，引領大家一同探討過去的經典是如何創造了現在的潮流，並喚起對未來的想像。