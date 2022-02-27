快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／才開13個月！「猿田彥咖啡」誠品信義店今日熄燈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「猿田彥珈琲 誠品生活信義店」於2月27日無預警結束營業。圖／擷取猿田彥咖啡粉絲頁
「猿田彥珈琲 誠品生活信義店」於2月27日無預警結束營業。圖／擷取猿田彥咖啡粉絲頁

咖啡迷的選擇又變少了！來自日本的「猿田彥咖啡」繼於近期收掉台北松菸微風南山門市後，「誠品生活信義店」又在於2月27日無預警熄燈，引起粉絲熱議。自2018年首度登台的猿田彥咖啡，也從全盛時期的遍地開花，衰退僅至誠品南西、華碩立德2間門市。

猿田彥咖啡自2011年於惠比壽區起家，以手沖咖啡迅速竄紅，並於表參道、新宿等地均有門市。除了咖啡之外，猿田彥也擅長結合日本元素，推出美感十足的外帶杯、禮盒，也被許多咖啡迷視為東京必訪的咖啡名店之一。

2018年時，猿田彥咖啡伴隨誠品南西店開幕正式登台，也成為百貨開幕時的一大亮點，吸引許多民眾前往排隊。後來除在台北信義誠品、微風南山、松菸、華碩立德等地駐點外，猿田彥也拓展開設三井台中港outlet、台中園道店等門市。但是近年門市陸續淡出市場，其中台北松菸、微風南山等門市，也已於今年1月熄燈，現僅有3間門市。

此次熄燈的「誠品生活信義店」於2021年1月底開幕，但是近日發布公告，將於2月27日結束營業，實際僅經營13個月。隨著猿田彥誠品信義店熄燈，目前猿田彥在台灣僅剩創始的誠品南西、華碩立德（企業門市）等兩間店面。

咖啡 誠品 微風南山 松菸 日本 東京

延伸閱讀

喝咖啡也會胖！ 營養師：這款咖啡連喝30天胖2.4公斤

camacafé明起漲價！業者：國際咖啡價格飆漲80%

服務處飄香 汐止議員、長青里民開心玩咖啡

獨／21年「樂雅樂松江店」熄燈！加碼送88折優惠券

相關新聞

飲料效期後標示「+S」代表什麼？食藥署解答：和日本食品有關

有市售瓶裝飲料效期後方標示「+S」字樣，所代表意義引發網友猜測熱議。衛福部食藥署說明，若為日本食品，效期旁或下方加註的英...

155家店「吃鍋7折再送肉」 全台最大火鍋節3/1開跑

全台最大的「火鍋節」來了！這是由都會享樂預訂平台FunNow攜手WalkerLand主辦的第二屆火鍋節，參與的店家數創新...

香甜泰味！Café del SOL推「泰奶鹹蛋黃舒芙蕾鬆餅」

香甜的「手標泰式奶茶」可謂是旅遊泰國必喝的經典飲品。來自日本的鬆餅店「Café del SOL」今年將泰奶元素加入招牌的...

到「嘉」必吃的6間美食 沙鍋魚頭、豆花、雞肉飯一次吃得過癮！

這篇收藏起來，以後到「嘉」不怕沒得吃！

「師大商圈NFT」開賣！15間小吃享「買1送1＋無限吃」

隨著「元宇宙」風潮，「NFT（非同質化代幣）」也席捲全球。以餐飲、休閒、美食為主題的DAO組織「台灣美食到Taiwan ...

在家「遨遊捷克」 謝哲青 X 慕夏線上講座199優惠倒數

在台展出深獲好評的永恆慕夏特展，展期進入倒數階段，為延續特展人氣，特別邀請讀過萬卷書，也行過萬里路的旅遊作家-謝哲青老師，舉辦期間限定「遇見慕夏的浪漫與永恆」線上導覽課程，超過一小時的豐富內容、以平易近人的199優惠價，期能為民眾帶來最專業的名畫導聆體驗。推出至今，已吸引不少藝術愛好者參與，目前早鳥優惠已進入最後倒數階段，有興趣的消費者要搶要快。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。