獨／才開13個月！「猿田彥咖啡」誠品信義店今日熄燈

咖啡迷的選擇又變少了！來自日本的「猿田彥咖啡」繼於近期收掉台北松菸、微風南山門市後，「誠品生活信義店」又在於2月27日無預警熄燈，引起粉絲熱議。自2018年首度登台的猿田彥咖啡，也從全盛時期的遍地開花，衰退僅至誠品南西、華碩立德2間門市。

猿田彥咖啡自2011年於惠比壽區起家，以手沖咖啡迅速竄紅，並於表參道、新宿等地均有門市。除了咖啡之外，猿田彥也擅長結合日本元素，推出美感十足的外帶杯、禮盒，也被許多咖啡迷視為東京必訪的咖啡名店之一。

2018年時，猿田彥咖啡伴隨誠品南西店開幕正式登台，也成為百貨開幕時的一大亮點，吸引許多民眾前往排隊。後來除在台北信義誠品、微風南山、松菸、華碩立德等地駐點外，猿田彥也拓展開設三井台中港outlet、台中園道店等門市。但是近年門市陸續淡出市場，其中台北松菸、微風南山等門市，也已於今年1月熄燈，現僅有3間門市。

此次熄燈的「誠品生活信義店」於2021年1月底開幕，但是近日發布公告，將於2月27日結束營業，實際僅經營13個月。隨著猿田彥誠品信義店熄燈，目前猿田彥在台灣僅剩創始的誠品南西、華碩立德（企業門市）等兩間店面。