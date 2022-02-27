快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送滿額送漱口水！吉豚屋「春雨＋豬排＋牛肉」新組合

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
集結三種特色食材的「牛春雨腰內豬排雙拼定食」，每套249元。圖／吉豚屋提供
集結三種特色食材的「牛春雨腰內豬排雙拼定食」，每套249元。圖／吉豚屋提供

來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」，今春首波推出「牛春雨系列」，透過腰內豬排、壽喜牛與首度加入的「春雨」相互結合，自3月1日起提供「牛春雨腰內豬排雙拼丼」與「牛春雨腰內豬排雙拼定食」2種選擇。另外因應民眾外送餐點的需求，吉豚屋也於UberEats平台推出獨家限定套餐，滿額還可加贈獅王漱口水。

在日本，「春雨」即是冬粉。由於冬粉煮熟後的透明模樣，宛若春天的細雨而得其名。此次吉豚屋首度運用春雨元素，搭配上腰內豬排、壽喜牛，推出「牛春雨腰內豬排雙拼丼」與「牛春雨腰內豬排雙拼定食」，一次就能品嚐到3種食材帶來的不同口感與滋味，售價各為219、249元，自3月1日至4月30日期間限時販售。

除此之外，3月7日至4月30日期間，還有春漾好食祭活動，包括有「牛春雨套餐」，鰻魚搭配現炸雞排的「鰻魚套餐」，或是海老加上腰內豬排的「海陸套餐」，3款套餐均搭配有豬肉味噌湯、蒜拌時蔬（鰻魚套餐除外），每套均一價299元。3月1日起針對UberEats平台，並推出獨家限定套餐，單筆消費滿499元即贈「日本獅王細潔適齦佳漱口水淨爽型」1瓶，限量供應。

牛春雨腰內豬排雙拼丼，每份219元。圖／吉豚屋提供
牛春雨腰內豬排雙拼丼，每份219元。圖／吉豚屋提供

套餐 日本 雞排

延伸閱讀

Uber Eats 再結盟 LINE Pay 提供新支付選項

外送免運費、年省360元 Uber Eats與熊貓強推「年訂閱制」誰較省？

必勝客×跑跑卡丁車！買餐送「必勝客外送車」限定版虛寶

寒流日點外送「每間都自取」 外送員曝心酸原因

相關新聞

飲料效期後標示「+S」代表什麼？食藥署解答：和日本食品有關

有市售瓶裝飲料效期後方標示「+S」字樣，所代表意義引發網友猜測熱議。衛福部食藥署說明，若為日本食品，效期旁或下方加註的英...

155家店「吃鍋7折再送肉」 全台最大火鍋節3/1開跑

全台最大的「火鍋節」來了！這是由都會享樂預訂平台FunNow攜手WalkerLand主辦的第二屆火鍋節，參與的店家數創新...

香甜泰味！Café del SOL推「泰奶鹹蛋黃舒芙蕾鬆餅」

香甜的「手標泰式奶茶」可謂是旅遊泰國必喝的經典飲品。來自日本的鬆餅店「Café del SOL」今年將泰奶元素加入招牌的...

到「嘉」必吃的6間美食 沙鍋魚頭、豆花、雞肉飯一次吃得過癮！

這篇收藏起來，以後到「嘉」不怕沒得吃！

「師大商圈NFT」開賣！15間小吃享「買1送1＋無限吃」

隨著「元宇宙」風潮，「NFT（非同質化代幣）」也席捲全球。以餐飲、休閒、美食為主題的DAO組織「台灣美食到Taiwan ...

在家「遨遊捷克」 謝哲青 X 慕夏線上講座199優惠倒數

在台展出深獲好評的永恆慕夏特展，展期進入倒數階段，為延續特展人氣，特別邀請讀過萬卷書，也行過萬里路的旅遊作家-謝哲青老師，舉辦期間限定「遇見慕夏的浪漫與永恆」線上導覽課程，超過一小時的豐富內容、以平易近人的199優惠價，期能為民眾帶來最專業的名畫導聆體驗。推出至今，已吸引不少藝術愛好者參與，目前早鳥優惠已進入最後倒數階段，有興趣的消費者要搶要快。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。