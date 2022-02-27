外送滿額送漱口水！吉豚屋「春雨＋豬排＋牛肉」新組合

來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」，今春首波推出「牛春雨系列」，透過腰內豬排、壽喜牛與首度加入的「春雨」相互結合，自3月1日起提供「牛春雨腰內豬排雙拼丼」與「牛春雨腰內豬排雙拼定食」2種選擇。另外因應民眾外送餐點的需求，吉豚屋也於UberEats平台推出獨家限定套餐，滿額還可加贈獅王漱口水。

在日本，「春雨」即是冬粉。由於冬粉煮熟後的透明模樣，宛若春天的細雨而得其名。此次吉豚屋首度運用春雨元素，搭配上腰內豬排、壽喜牛，推出「牛春雨腰內豬排雙拼丼」與「牛春雨腰內豬排雙拼定食」，一次就能品嚐到3種食材帶來的不同口感與滋味，售價各為219、249元，自3月1日至4月30日期間限時販售。