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外送滿額送漱口水！吉豚屋「春雨＋豬排＋牛肉」新組合
來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」，今春首波推出「牛春雨系列」，透過腰內豬排、壽喜牛與首度加入的「春雨」相互結合，自3月1日起提供「牛春雨腰內豬排雙拼丼」與「牛春雨腰內豬排雙拼定食」2種選擇。另外因應民眾外送餐點的需求，吉豚屋也於UberEats平台推出獨家限定套餐，滿額還可加贈獅王漱口水。
在日本，「春雨」即是冬粉。由於冬粉煮熟後的透明模樣，宛若春天的細雨而得其名。此次吉豚屋首度運用春雨元素，搭配上腰內豬排、壽喜牛，推出「牛春雨腰內豬排雙拼丼」與「牛春雨腰內豬排雙拼定食」，一次就能品嚐到3種食材帶來的不同口感與滋味，售價各為219、249元，自3月1日至4月30日期間限時販售。
除此之外，3月7日至4月30日期間，還有春漾好食祭活動，包括有「牛春雨套餐」，鰻魚搭配現炸雞排的「鰻魚套餐」，或是海老加上腰內豬排的「海陸套餐」，3款套餐均搭配有豬肉味噌湯、蒜拌時蔬（鰻魚套餐除外），每套均一價299元。3月1日起針對UberEats平台，並推出獨家限定套餐，單筆消費滿499元即贈「日本獅王細潔適齦佳漱口水淨爽型」1瓶，限量供應。
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