一身黑衣Gigi霸氣開場 TOD'S秋冬連包包都很帥氣

TOD’S日前在米蘭時裝周發表2022秋冬系列，本季創意總監Walter Chiapponi聚焦義式傳統美學，在簡約的整體輪廓注入細節變化設計，提升獨特質感，展現好品味的實穿look。配件方面也有許多材質與尺寸上的變化，更顯俐落帥氣。

沉穩優雅的黑、灰、咖啡、駝色是秋冬TOD’S整體主要用色，成套配色的正裝霸氣有型，像是開場的超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）就穿著黑色西裝外套、長褲配黑色大衣，不秀出內搭上衣的搭配法同時也保留一絲性感。強調腰身和做出圓弧曲線的長袖針織衫，展現厚重的份量感，搭配皮革長裙流露瀟灑個性。風衣和飛行員外套採用全新比例設計，充滿驚喜的面料組合例如夾綿麂皮(nubuk)、絎縫皮革，以及飾有編織橡膠細節的羊剪毛效果運動衫則呼應著品牌標誌性的Gommino豆豆鞋。開衩的貼腿長褲配斗篷，簡單卻不失局部點綴出的搶眼魅力。每件單品和造型混搭著剛與柔，並凸顯了身體的線條美，也打破性別刻板印象。