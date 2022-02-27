LVMH太子妃、厭世超模反戰 被酸民痛罵「俄國豬！」

最近俄羅斯與烏克蘭間的戰爭受到各界關注，像是台灣時間昨晚的英國超級杯足球賽在賽前也都做出力挺烏克蘭的宣言，而正在進行中的2022秋冬時裝周場內唱外也都一片反戰聲浪，不少模特兒也在IG平台呼籲停戰，他們之中許多人也都是俄羅斯人，卻也都公開譴責自家政府的暴行。

從2019崛起至今，來自俄羅斯的Sofia Steinberg以一張高級厭世臉成為現在一線品牌最愛的模特兒代表，在香奈兒、LV等品牌的服裝秀上都能見到她的身影，也是DIOR御用的形象廣告主角，2021年更獲選models.com讀者最愛的模特兒第一名。這幾天她忙著在米蘭時裝周走秀，卻同時也不忘在IG限時動態發表了許多反戰標語，並轉貼烏克蘭遭轟炸的影片。沒想到因為她來自俄羅斯的身份，還是遭受酸民攻擊，留言罵她：「你也是一隻俄國豬！X的！」隨後她貼出這則留言，並強調「俄羅斯人並不想要戰爭！」

出生於2002年Sofia Steinberg雖然目前尚未滿20歲，但向來率直敢言，之前她就曾為了自己在GIVENCHY秀上的露點走秀影片被IG刪除而爆粗口，點出IG審查規則的問題。而這次不只Sofia Steinberg，其他來自俄羅斯的超模們也都一一呼籲停戰，包括LVMH集團太子妃Natalia Vodianova、曾演出盧貝松《安娜》電影的Sasha Luss、布萊德利庫柏前女友Irina Shayk等人，另外也有各國的設計師、模特兒都在IG響應支持烏克蘭的活動，並轉貼捐款、資助等相關辦法，希望全球各地想要幫忙的人都能有正確管道協助烏克蘭人民。 俄羅斯模特兒Irina Shayk也發文呼籲停戰。圖／摘自IG Sofia Steinberg忙著在米蘭時裝周走秀，同時也不忘在IG限時動態發表了許多反戰標語，並轉貼烏克蘭遭轟炸的影片。沒想到因為她來自俄羅斯的身份，還是遭受酸民攻擊。圖／摘自IG 來自俄羅斯的LVMH集團太子妃Natalia Vodianova也發文反戰。圖／摘自IG Sofia Steinberg（中）是DIOR御用的形象廣告主角。圖／DIOR提供 Sofia Steinberg每季的時裝秀行程幾乎滿檔，是各大品牌固定班底。圖／Saint Laurent提供 來自俄羅斯的LVMH集團太子妃Natalia Vodianova也發文反戰。圖／LV提供 從2019崛起至今，來自俄羅斯的Sofia Steinberg是現在一線品牌最愛的模特兒代表，在香奈兒、LV等品牌的服裝秀上都能見到她的身影。圖／香奈兒提供

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