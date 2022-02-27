聽新聞
test
0:00 / 0:00
LVMH太子妃、厭世超模反戰 被酸民痛罵「俄國豬！」
最近俄羅斯與烏克蘭間的戰爭受到各界關注，像是台灣時間昨晚的英國超級杯足球賽在賽前也都做出力挺烏克蘭的宣言，而正在進行中的2022秋冬時裝周場內唱外也都一片反戰聲浪，不少模特兒也在IG平台呼籲停戰，他們之中許多人也都是俄羅斯人，卻也都公開譴責自家政府的暴行。
從2019崛起至今，來自俄羅斯的Sofia Steinberg以一張高級厭世臉成為現在一線品牌最愛的模特兒代表，在香奈兒、LV等品牌的服裝秀上都能見到她的身影，也是DIOR御用的形象廣告主角，2021年更獲選models.com讀者最愛的模特兒第一名。這幾天她忙著在米蘭時裝周走秀，卻同時也不忘在IG限時動態發表了許多反戰標語，並轉貼烏克蘭遭轟炸的影片。沒想到因為她來自俄羅斯的身份，還是遭受酸民攻擊，留言罵她：「你也是一隻俄國豬！X的！」隨後她貼出這則留言，並強調「俄羅斯人並不想要戰爭！」
出生於2002年Sofia Steinberg雖然目前尚未滿20歲，但向來率直敢言，之前她就曾為了自己在GIVENCHY秀上的露點走秀影片被IG刪除而爆粗口，點出IG審查規則的問題。而這次不只Sofia Steinberg，其他來自俄羅斯的超模們也都一一呼籲停戰，包括LVMH集團太子妃Natalia Vodianova、曾演出盧貝松《安娜》電影的Sasha Luss、布萊德利庫柏前女友Irina Shayk等人，另外也有各國的設計師、模特兒都在IG響應支持烏克蘭的活動，並轉貼捐款、資助等相關辦法，希望全球各地想要幫忙的人都能有正確管道協助烏克蘭人民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言