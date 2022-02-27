快訊

俄烏談判地點曝？俄代表團抵白俄第二大城準備會談

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LVMH太子妃、厭世超模反戰 被酸民痛罵「俄國豬！」

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
最近俄羅斯與烏克蘭間的戰爭受到各界關注，不少模特兒也在IG平台呼籲停戰，他們之中許多人也都是俄羅斯人，卻也都公開譴責自家政府的暴行。圖／CELINE提供、摘自IG
最近俄羅斯與烏克蘭間的戰爭受到各界關注，不少模特兒也在IG平台呼籲停戰，他們之中許多人也都是俄羅斯人，卻也都公開譴責自家政府的暴行。圖／CELINE提供、摘自IG

最近俄羅斯烏克蘭間的戰爭受到各界關注，像是台灣時間昨晚的英國超級杯足球賽在賽前也都做出力挺烏克蘭的宣言，而正在進行中的2022秋冬時裝周場內唱外也都一片反戰聲浪，不少模特兒也在IG平台呼籲停戰，他們之中許多人也都是俄羅斯人，卻也都公開譴責自家政府的暴行。

從2019崛起至今，來自俄羅斯的Sofia Steinberg以一張高級厭世臉成為現在一線品牌最愛的模特兒代表，在香奈兒、LV等品牌的服裝秀上都能見到她的身影，也是DIOR御用的形象廣告主角，2021年更獲選models.com讀者最愛的模特兒第一名。這幾天她忙著在米蘭時裝周走秀，卻同時也不忘在IG限時動態發表了許多反戰標語，並轉貼烏克蘭遭轟炸的影片。沒想到因為她來自俄羅斯的身份，還是遭受酸民攻擊，留言罵她：「你也是一隻俄國豬！X的！」隨後她貼出這則留言，並強調「俄羅斯人並不想要戰爭！」

出生於2002年Sofia Steinberg雖然目前尚未滿20歲，但向來率直敢言，之前她就曾為了自己在GIVENCHY秀上的露點走秀影片被IG刪除而爆粗口，點出IG審查規則的問題。而這次不只Sofia Steinberg，其他來自俄羅斯的超模們也都一一呼籲停戰，包括LVMH集團太子妃Natalia Vodianova、曾演出盧貝松《安娜》電影的Sasha Luss、布萊德利庫柏前女友Irina Shayk等人，另外也有各國的設計師、模特兒都在IG響應支持烏克蘭的活動，並轉貼捐款、資助等相關辦法，希望全球各地想要幫忙的人都能有正確管道協助烏克蘭人民。

俄羅斯模特兒Irina Shayk也發文呼籲停戰。圖／摘自IG
俄羅斯模特兒Irina Shayk也發文呼籲停戰。圖／摘自IG
Sofia Steinberg忙著在米蘭時裝周走秀，同時也不忘在IG限時動態發表了許多反戰標語，並轉貼烏克蘭遭轟炸的影片。沒想到因為她來自俄羅斯的身份，還是遭受酸民攻擊。圖／摘自IG
Sofia Steinberg忙著在米蘭時裝周走秀，同時也不忘在IG限時動態發表了許多反戰標語，並轉貼烏克蘭遭轟炸的影片。沒想到因為她來自俄羅斯的身份，還是遭受酸民攻擊。圖／摘自IG
來自俄羅斯的LVMH集團太子妃Natalia Vodianova也發文反戰。圖／摘自IG
來自俄羅斯的LVMH集團太子妃Natalia Vodianova也發文反戰。圖／摘自IG
Sofia Steinberg（中）是DIOR御用的形象廣告主角。圖／DIOR提供
Sofia Steinberg（中）是DIOR御用的形象廣告主角。圖／DIOR提供
Sofia Steinberg每季的時裝秀行程幾乎滿檔，是各大品牌固定班底。圖／Saint Laurent提供
Sofia Steinberg每季的時裝秀行程幾乎滿檔，是各大品牌固定班底。圖／Saint Laurent提供
來自俄羅斯的LVMH集團太子妃Natalia Vodianova也發文反戰。圖／LV提供
來自俄羅斯的LVMH集團太子妃Natalia Vodianova也發文反戰。圖／LV提供
從2019崛起至今，來自俄羅斯的Sofia Steinberg是現在一線品牌最愛的模特兒代表，在香奈兒、LV等品牌的服裝秀上都能見到她的身影。圖／香奈兒提供
從2019崛起至今，來自俄羅斯的Sofia Steinberg是現在一線品牌最愛的模特兒代表，在香奈兒、LV等品牌的服裝秀上都能見到她的身影。圖／香奈兒提供

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 模特兒 戰爭 LV

延伸閱讀

懶人包／SWIFT是什麼？堪稱金融界推特 俄被逐出就像遭斷網

【專家之眼】俄烏戰爭的可能後果：俄羅斯崩潰

網球／烏俄衝突加劇 國際網總無限期取消俄羅斯賽事

烏克蘭戰報#10：基輔守住第二夜...俄軍「後勤自爆」的補給災難

相關新聞

俄軍坦克車「沒油」停路邊 烏克蘭駕駛諷：幫你拖回俄羅斯！

俄烏戰爭開打第四天，俄羅斯已經進入烏克蘭首都基輔，許多烏克蘭民眾拍下坦克與裝甲車進入市區的畫面，不過日前有一則影片，緩和了目前緊繃的戰爭氛圍。只見影片內容顯示，俄軍的坦克車因為沒油，只能停在路邊，烏克蘭民眾諷刺「要不要幫你把車拖回俄羅斯」，讓俄軍只能尷尬大笑。

染疫留學烏克蘭女：嗅覺恢復 就聞到火藥味

一名住在烏克蘭第二大城哈爾科夫、視頻博主「我是小妖怪」連日發出視頻，指所住的地方在轟炸區，自己感染Omicron嗅覺才剛恢復，聞到的都是家門口的火藥味；戰火中，中國駐烏克蘭大使館被指「大使已經跑了」，大使范先榮則出面否認。

戰火下的希望…烏克蘭孕婦逃地鐵站避難 平安產下女嬰

俄羅斯軍隊持續進攻烏克蘭，昨晚基輔彈如雨下，地鐵站擠滿避難民眾。一名烏克蘭孕婦由警察協助，順利在地鐵站分娩，產下一名女嬰，網友感嘆這是戰火下的一線希望。 英國「每日郵報」網站（Mail Onli

「我要確保愛的人都好」烏國抗俄全民皆兵 保家衛國

烏俄戰爭已打三天，在基輔(Kiev)及烏克蘭東部戰場前線的幾個城市已進入「全民皆兵」的狀態，除了政府正規軍外，不論男女老...

烏克蘭女友追火車告別？中國男友被罵「渣男」回應了

俄烏衝突升級後，中國在烏民眾的安全引發關注。近日，一段烏克蘭女友追著火車跑告別中國籍男友的視頻引發關注，一些網友直言這樣...

LVMH太子妃、厭世超模反戰 被酸民痛罵「俄國豬！」

最近俄羅斯與烏克蘭間的戰爭受到各界關注，像是台灣時間昨晚的英國超級杯足球賽在賽前也都做出力挺烏克蘭的宣言，而正在進行中的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。