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迎接連假 巨城購物中心推三網實體聯歡慶活動
迎接228連假，Big City遠東巨城購物中心假市集藝文活動齊開跑，即日起共四個周末邀請全台各地養殖青年、漁會以及農場聯合舉辦「三網實體聯歡慶活動」於1樓噴水池廣場登場，各式新鮮漁獲水產、特色農產品、限時搶購驚喜福袋，憑市集發票加抽紅包、氣炸鍋，消費滿額再送抵用券誠意十足。
巨城指出，1樓國際櫥窗眾多潮牌春裝新品下殺4折輕鬆接軌時尚風潮，換季所需的香氛、煥膚、保濕等彩妝保養新品全面5折起；2樓桃竹苗最完整戶外休閒區各類機能服飾、登山露營專業用品低至6折；3樓一系列獨家簡約日系及網美最愛服飾配件品牌齊全。
5樓面積最大、功能最完善的親子藝文生活區，童裝玩具、兒童家具、婦嬰用品以及全台唯一「誠品兒童天地館」，品牌多元、商品豐富一次滿足全年齡層的購物需求，多重優惠折抵物超所值。春季甜點熱，巨城獨家店櫃大集合，「好丘」貝果獨售草莓厚醬口味、「八月堂」限量草莓告白脆派、「Beard Papa」聯手Hershey`s推出限定巧克力泡芙，還有「PAUL」法式經典不敗的草莓千層派、美式道地「Auntie Anne`s」蝴蝶餅等巨城獨家甜點多樣優惠熱賣中。
另外，巨城表示，3月5日、6日連續兩天竹科工程師們的年度音樂盛事「科蚪音樂節」熱情開唱，12日「國際女性科學日嘉年華」科普市集歡慶婦女節與國際數學日，讓大小朋友在實驗中體驗生活科學的樂趣，以及巨城吉祥物「阿Mall」與小朋友同樂、親子手做乾燥花藝課程。此外，流行服飾、童裝、鞋類、居家生活商品超值優惠折扣，搭配消費滿額贈、來店禮，好玩好買心花朵朵開。
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