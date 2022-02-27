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可甜可性感 春季就跟Jennie學氣質派針織襯衫穿搭吧！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Salvatore Ferragamo春夏系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo春夏系列。圖／Salvatore Ferragamo提供

下了好幾天的雨，最近終於放晴，不冷不熱舒適的春季時節最適合穿上襯衫配針織背心或外套，既能展現層次搭配的美感，方便穿脫的特性也可以隨著變化的氣溫隨時調整造型。韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie日前就在IG分享了自己的針織背心襯衫穿搭，還另外搭配蝴蝶結腰帶流露甜美學院風，俏皮可愛！

Jennie這身造型來自義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo的春夏系列，oversize白襯衫看起來頗有氣勢，加長的衣擺搭配黑色針織背心展現出宛如束腰洋裝的裙擺效果，如果搭配小短褲配長靴也非常好看。背心的倒梯形剪裁也顯得很特別，讓肩膀線條更有份量。

其實之前Jennie也嘗試過另一種效果的針織背心配襯衫造型，不過當時選的是oversize的Calvin Klein奶油色背心，用長版的背心當成洋裝，溫柔氣質派look同樣也是清新迷人。趁著最近這種不太冷、不太熱的天氣，把握機會也試試看Jennie的學院風穿搭吧！

趁著最近這種不太冷、不太熱的天氣，把握機會也試試看Jennie的學院風穿搭吧！圖／摘自IG
趁著最近這種不太冷、不太熱的天氣，把握機會也試試看Jennie的學院風穿搭吧！圖／摘自IG
之前Jennie也嘗試過另一種效果的針織背心配襯衫造型，不過當時選的是oversize的Calvin Klein奶油色背心，用長版的背心當成洋裝，溫柔氣質派look同樣也是清新迷人。圖／摘自IG
之前Jennie也嘗試過另一種效果的針織背心配襯衫造型，不過當時選的是oversize的Calvin Klein奶油色背心，用長版的背心當成洋裝，溫柔氣質派look同樣也是清新迷人。圖／摘自IG
Jennie穿Salvatore Ferragamo的春夏系列服飾。圖／摘自IG
Jennie穿Salvatore Ferragamo的春夏系列服飾。圖／摘自IG
之前Jennie也嘗試過另一種效果的針織背心配襯衫造型，不過當時選的是oversize的Calvin Klein奶油色背心，用長版的背心當成洋裝，溫柔氣質派look同樣也是清新迷人。圖／摘自IG
之前Jennie也嘗試過另一種效果的針織背心配襯衫造型，不過當時選的是oversize的Calvin Klein奶油色背心，用長版的背心當成洋裝，溫柔氣質派look同樣也是清新迷人。圖／摘自IG

義大利

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