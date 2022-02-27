可甜可性感 春季就跟Jennie學氣質派針織襯衫穿搭吧！

下了好幾天的雨，最近終於放晴，不冷不熱舒適的春季時節最適合穿上襯衫配針織背心或外套，既能展現層次搭配的美感，方便穿脫的特性也可以隨著變化的氣溫隨時調整造型。韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie日前就在IG分享了自己的針織背心襯衫穿搭，還另外搭配蝴蝶結腰帶流露甜美學院風，俏皮可愛！

Jennie這身造型來自義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo的春夏系列，oversize白襯衫看起來頗有氣勢，加長的衣擺搭配黑色針織背心展現出宛如束腰洋裝的裙擺效果，如果搭配小短褲配長靴也非常好看。背心的倒梯形剪裁也顯得很特別，讓肩膀線條更有份量。