白種元也推薦！泉州街「黃家香腸」3月起「調漲5元」

近期全台漲聲不斷，許多餐飲、民生用品紛紛調漲價格。其中曾被韓國藝人白種元推薦的台北高人氣香腸攤「黃家香腸」，近期也發布公告，將於3月1日起調漲價格，「烤香腸」從30元漲為35元，「生香腸」則從25元調漲為28元。

創立於1990年的「黃家香腸」位於台北泉州街上，也被稱為皇家香腸、泉州街香腸。店內香腸標榜為自製現烤，肉質肥瘦適中、有滋有味，而且火侯恰到好處，還有辛辣開胃的大蒜可以搭配，因此受到許多民眾青睞，營業時間總是可見到長長的排隊人龍，還有不少人一次就會購買數十條回家。除了許多媒體介紹之外，甚至在韓國的「街頭美食鬥士」節目中，也曾獲得韓國美食家白種元的推薦，大大增添知名度。目前黃家香腸在google地圖獲得超過3,200則評論，平均4.5顆星。