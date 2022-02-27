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Supreme欽點！台灣藝術家與森山大道齊名 成最新聯名合作對象

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
旅日台灣藝術家李漢強（左）。圖／摘自instagram、Supreme官網
旅日台灣藝術家李漢強（左）。圖／摘自instagram、Supreme官網

殿堂級潮牌Supreme每一季度的新品，都會與不同單位聯名跨界，許多產品都會出人意表，像是本季就有露營車、獨木舟、早餐玉米片等。不過其中最吸引人注目的，莫過於是Supreme相中旅日台籍藝術家李漢強獨特視角，邀請他共同推出了多款T恤、襯衫與褲款，讓全球潮流迷都能感受到來自台灣的創意。

從25歲開始就在日本生活的李漢強，此次與攝影大師森山大道同樣受到Supreme的邀請，成為最新一季品牌服飾的合作對象。根據 hypebeast的報導，李漢強提到一開始Supreme找上門聯繫，他還以為是詐騙而沒理會，但在藝術經紀人的堅持下回信，才有了這次的聯名。李漢強的作品被評論家稱為「文化似顏繪」，擅長以手感繪畫捕捉當今都會生活中觀察到的細節。他將快速且大量機械化、數位化複製出的生活瑣碎之物，以手繪拼貼的方式組合，彰顯日常生活中的瞬間，讓這些微不足道的理所當然忽然看起來有些荒謬、有些可笑、但又有些可愛。

旅日台灣藝術家李漢強。圖／朋丁提供
旅日台灣藝術家李漢強。圖／朋丁提供

不僅如此，《500輯》在2021年的第37期，也曾邀請了李漢強來繪製封面，就把我們生活中常見的銀行提款卡、信用卡或是連鎖量販店的會員卡，重新組合以呼應主題「金融，實現夢想的工具」，概念延伸自他的一項長期創作「李點卡」。此次他與Supreme合作品項中，還是能看到相同手法，出現在針織衫、褲款與襯衫的設計上。另外，還有李漢強長期旅日的影響，他把超市的傳單的樣式，經過手繪重新拼貼，成為了Supreme這季的T恤以及帽款主題，有點惡搞趣味，就如同他接受《500輯》專訪時說的：「我的作品跟大家能夠構成互動是最重要的」。

旅日台灣藝術家李漢強替《500輯》繪製的封面。圖／500輯提供
旅日台灣藝術家李漢強替《500輯》繪製的封面。圖／500輯提供

旅日台灣藝術家李漢強與Supreme聯名系列服飾。圖／摘自Supreme官網
旅日台灣藝術家李漢強與Supreme聯名系列服飾。圖／摘自Supreme官網

旅日台灣藝術家李漢強與Supreme聯名系列服飾。圖／摘自Supreme官網
旅日台灣藝術家李漢強與Supreme聯名系列服飾。圖／摘自Supreme官網

旅日台灣藝術家李漢強與Supreme聯名系列服飾。圖／摘自Supreme官網
旅日台灣藝術家李漢強與Supreme聯名系列服飾。圖／摘自Supreme官網

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