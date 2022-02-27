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連假創業績 汐止遠雄廣場228檔期推「連假熊虎禮」搶客

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止遠雄廣場在228連假推出「連假熊虎禮」活動，2樓「腳霸foota」全系列商品買1送1。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場在228連假推出「連假熊虎禮」活動，2樓「腳霸foota」全系列商品買1送1。圖／遠雄廣場提供

每逢連假就是各地商場或賣場搶客的時機，新北市汐止遠雄廣場在228連假推出「連假熊虎禮」活動，全館滿3000送200、生活家電1萬送500，搭配其他吃喝玩樂與品牌活動，吸引民眾在連假期間上門，拉抬業績。

遠雄廣場表示，228連假期間館內品牌優惠活動，包括1樓「Arnold Palmer」全商品5折起，任2件再享8折。2樓「腳霸foota」全系列商品買1送1。B1樓「雪坊優格」冰淇淋優格奶昔買1送1（巧克力、茶、豆漿口味）。下載遠雄廣場App，玩小遊戲就有機會刮中1688會員點數。詳細訊息可上臉書iFG遠雄廣場（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止遠雄廣場在228連假推出「連假熊虎禮」活動，B1樓美食街打造「川島日本食品美食展」。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場在228連假推出「連假熊虎禮」活動，B1樓美食街打造「川島日本食品美食展」。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場在228連假推出「連假熊虎禮」活動，全館滿3000送200、生活家電滿1萬送500。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場在228連假推出「連假熊虎禮」活動，全館滿3000送200、生活家電滿1萬送500。圖／遠雄廣場提供

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