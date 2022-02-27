林心如俏麗短髮根本青春少女 蕭邦百萬鑽表助回春
以NETFLIX「華燈初上」掀起一波台劇熱潮的林心如，日前在IG分享自己登上新加坡時尚雜誌「ICON」的照片，俏麗的短髮造型相當令人驚艷。她在這組拍攝中共嘗試了黑、白、米、綠色共4種不同的造型，分別搭配瑞士精品蕭邦（CHOPARD）的黑色珍珠母貝、白鑽、紅寶石、綠色孔雀石系列珠寶，洋溢活潑年輕的氣息，與她在「華燈初上」中復古女人味媽媽桑的造型形成對比，展現演員多變的豐富面貌。
林心如這次拍攝的過程中所配戴的珠寶以蕭邦的滑動鑽石Happy Diamonds系列和受到蕾絲啟發的Precious Lace系列兩大經典為主。身為巴黎高級訂製服協會的成員，蕭邦從高迪訂製服中最經典的手工蕾絲中汲取靈感，以珍貴的金質與紅寶石、鑽石等材質，創作出Precious Lace系列，系列珠寶以梨形切割鑽石勾勒出蕾絲花邊的圖騰，腕表則以圓形切割和梨形切割寶石交錯組成的蕾絲花邊環繞表盤，展現瑰麗動人的高級訂製服魅力。
Happy Diamonds滑動鑽石系列則讓鑽石從金屬鑲嵌中解放出來，讓鑽石自由地在兩片藍寶石水晶玻璃間旋轉舞動，除了腕表，同系列的珠寶也有結合經典心形圖騰的Happy Hearts、同心圓圖騰的Happy Spirit等，讓滑動鑽石在不同形狀的舞台上綻放光芒。
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